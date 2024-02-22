عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

عهد جديد للمنتخب| عودة 3 محترفين مستبعدين بقرار حاسم من حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن

مع اقتراب معسكر المنتخب الوطني في شهر مارس، يفتح المدير الفني للمنتخب، حسام حسن، أبواب التفاؤل والتجديد بعودة ثلاثة لاعبين محترفين في الخارج لتمثيل الفراعنة. 

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية التجديد وتعزيز دماء المنتخب، بغية تحقيق النجاح في المباريات القادمة.
 

التاريخ الرياضي لحسام حسن

حسام حسن، الملقب بـ "العميد"، هو شخصية رياضية بارزة في الساحة الكروية. 

ويحمل حسام سجلاً حافلاً في عالم كرة القدم، سواء كلاعب محترف أو كمدرب. 

وتعتبر مهمته الحالية كمدير فني لمنتخب مصر تحديًا جديدًا يضاف إلى مسيرته المهنية المشرفة.
 

المنتخب حسام حسن العميد منتخب مصر لثلاثي المحترف كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

موضوعات متعلقة

فدية 100 ألف جنيه| سر اكتشاف جثة لطالب مشطورة نصفين ومقيدة اليدين.. القصة كاملة

سعر وتفاصيل تخصيص قطعة أرض بالدولار في القاهرة الجديدة لصالح شركة إماراتية

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

سلسلة سرقات تستهدف منزل الفنان فريد شوقي بالعجوزة.. وابنته تكشف: «في منطقتنا حرامية غسيل»

متى يبدأ رمضان 2024؟ اكتشف الموعد الصحيح حسب البحوث الفلكية!

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

للأسف.. شكري: مناقشات الدول الغربية بأعمال قمة العشرين تتجاهل فداحة الكارثة الإنسانية بغزة

الوزراء: إضافة الضحايا المدنيين المشاركين أثناء حرب الاستنزاف لصندوق تكريم الشهداء

بحلول 2040.. وزير البترول: نستهدف حصة من السوق العالمي للهيدروجين تصل إلى 8%

جزء بالشوال والباقي في الترعة.. مدرس يخطف تلميذه ويقطع جث.ته

بعد مصر.. الإمارات تقترب من التوصل لاتفاق تجارة حرة مع "الأوراسي"

الوزراء يوافق على الطلبات المُقدمة من الأزهر والسياحة والتعليم العالي بشأن التعاقدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنشور الأخير | رسالة مؤثرة من طفلة لـ هاني الناظر قبل وفاته

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق بمذاق احترافى

مكياج لافت.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

فستان مميز.. شقيقة كهربا تثير الجدل بصور حفل الزفاف| شاهد

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ