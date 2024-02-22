عهد جديد للمنتخب| عودة 3 محترفين مستبعدين بقرار حاسم من حسام حسن

مع اقتراب معسكر المنتخب الوطني في شهر مارس، يفتح المدير الفني للمنتخب، حسام حسن، أبواب التفاؤل والتجديد بعودة ثلاثة لاعبين محترفين في الخارج لتمثيل الفراعنة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية التجديد وتعزيز دماء المنتخب، بغية تحقيق النجاح في المباريات القادمة.



التاريخ الرياضي لحسام حسن

حسام حسن، الملقب بـ "العميد"، هو شخصية رياضية بارزة في الساحة الكروية.

ويحمل حسام سجلاً حافلاً في عالم كرة القدم، سواء كلاعب محترف أو كمدرب.

وتعتبر مهمته الحالية كمدير فني لمنتخب مصر تحديًا جديدًا يضاف إلى مسيرته المهنية المشرفة.

