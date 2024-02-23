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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طقم رياضي.. نسرين طافش تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

صدى البلد

شاركت نسرين طافش ، متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، بصور جديدة لها.


وظهرت نسرين، مرتدية لبس رياضية جرئ مجسم وقصير بالون الأبيض أبرز جمالها وأنوثتها.


 

وظهرت نسرين طافش ، مجددا  حيث تغيب  عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون". 


 

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلق في السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

اخى فوق الشجرة دراما رمضان رمضان هذا العام غادة عادل كريم عبد العزيز نادى الرجال السرى

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