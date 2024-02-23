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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

94.4% نسبة النجاح.. الأزهر يعتمد نتيجة الترم الأول للشهادتين الإبتدائية والإعدادية بالخارج

وكيل الأزهر يعتمد
وكيل الأزهر يعتمد النتيجة

أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول ‏للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ «أبناؤنا في الخارج» للعام الدراسي (1445هـ- 2024/2023م).

وتقدم لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏عدد (426) طالبًا، حضر منهم (419) طالبًا، وتخلف عن الحضور (7) طلاب، وبلغت النسبة المئوية بذلك (98.4%). وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏عدد (308) طلاب، حضر منهم (291) طالبًا، ‏وتخلف عن الحضور (17) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (94.4%).‏

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تفاصيل نتيجة امتحانات الفصل الدراسي لجميع سنوات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول لـ «أبناؤنا في الخارج»، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات المرحلة الابتدائية (1905) طلاب، حضر منهم (1877) طالبًا، ‏وتخلف عن الحضور (28) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (98.5%).

وجاء إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات المرحلة الإعدادية (995) طالب، حضر منهم (963) طالبًا، ‏وتخلف ‏عن الحضور (32) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (96.8%).‏ وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات سنوات النقل بالمرحلة الثانوية في القسمين العلمي والأدبي (393) طالبًا، حضر منهم (374) طالبًا، ‏وتخلف ‏عن الحضور (19) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (97.6%)، ليبلغ بذلك إجمالي من تقدموا للامتحانات من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏(3293) طالبًا، حضر منهم (3214) طالبًا، وتخلف عن الحضور (79) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (97.6%).‏

جاء ذلك بحضور الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والأستاذ جمال بسيوني، مدير إدارة شؤون الامتحانات. ويمكن الاطلاع على النتيجة من خلال الرابط التالي من هنا

الازهر الشريف نتيجة الابتدائية الاعدادية الفصل الدراسي الأول

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