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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة المخرجة سميحة الغنيمي

سميحة الغنيمي
سميحة الغنيمي

أعلنت المخرجة التلفزيونية سامية شلبي عن وفاة المخرجة سميحة الغنيمي من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت سامية على صفحتها الشخصية بوست تعلن من خلاله وفاة المخرجة سميحة الغنيمي

وأضافت عبر المنشور: تعتبر سميحة الغنيمي واحدة من أهم مخرجات التليفزيون المصري، اتجهت إلى مجال الفيلم التسجيلي عام 1970 عندما قدمت أول أفلامها "عمال التراحيل" وكان من 10 دقائق وتم تصويره في محافظة الشرقية، وجميع من ظهروا في ذلك الفيلم كانوا من اختيارها، لتنطلق بعدها في تقديم الأفلام التسجيلية الشهيرة مثل "الخيول العربية، نغم عربي، حارة نجيب محفوظ، قناة السويس، عاشق الروح، رنين الماضي، سيفونية حب، قصر عابدين، متاحف الأسرة العلوية، قصر القبة، قصر الطاهرة، قصر المنتزه، كان حبا، رنين الماضي، القاهرة رؤية ذاتية" وغيرها الكثير والكثير من الأفلام التسجيلية، وتعتبر المخرجة والشاعر سميحة الغنيمى من جيل الرواد.

واختتمت منشورها: كما كانت تمتاز بالإصرار والعمل الدؤب، والإهتمام بالتفاصيل، رحمة الله عليها.

 

سامية شلبي سميحة الغنيمي وفاة المخرجة سميحة الغنيمي

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