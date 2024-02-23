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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: تحصيل 5,3 مليار جنيه مستحقات الدولة من المتأخرات وأقساط الأراضي

صدى البلد

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التتمير والتنمية الزراعية بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وممثلي الوزارات والهيئات المعنية .


وقال القصير بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الاجتماع تناول مناقشة الاليات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأراضى ولاية هيئة التعمير بزمام محافظة بورسعيد في مشروع ٣٣ الف فدان بشمال الحسينية بتقنين أوضاع المنتفعين وتحصيل مستحقات الدولة وتحويل كامل الزمام للاستزراع النباتى.

وأشاد وزير الزراعة بالتعاون بين الوزارة وكافة مؤسسات الدولة وخاصة محافظة بورسعيد والتى اثمرت عن زيادة التنمية الزراعية واقامة مشروعات كبيرة ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحافظة فى الانتاج الزراعى والحيوانى، كما أثمرت عن تقنين الاوضاع القانونية لوضعى اليد والمنتفعين الجادين في مناطق جنوب بورسعيد وتحرير العقود المؤمنة لهم لتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الزراعي.

وقال القصير، إن الوزارة ممثلة في هيئة التعمير قامت خلال الثلاث سنوات الماضية بتحصيل حوالى ٥،٣ مليار جنيه قيمة أقساط الأراضى والمتأخرات، مشيرا إلى أن عدد العقود التى تم تحريرها بلغت حوالى ١٤١٠٠ عقد عن مساحة حوالى ٢٢١ الف فدان مضيفا انه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها ،


من ناحيته أشاد محافظ بورسعيد بجهود وزير الزراعة وهيئة التعمير  في سرعة انجاز التكليفات الرئاسية وتذليل كافة المصاعب واتخاذ الاجراءات القانونية والقرارات اللازمة بهذا الشأن.

وقرر المجلس تكليف الهيئة باجراء حصر دورى لمتابعة اعمال التجفيف والاستزراع النباتى مع تقنين الاوضاع للمنتفعين الجادين وتحرير العقود المؤمنة لهم وتحصيل مستحقات الدولة حسب أسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

كما تقرر اتخاذ الاجراءات اللازمة لباقى المساحات مع تكليف شركات استصلاح الأراضى التابعة للشركة القابضة باستكمال أى أعمال تخص البنية الاساسية فى ذلك الزمام
كما قام المجلس بتفويض محافظة بورسعيد في تحصيل مستحقات الدولة عن أراضي متخللات المشروعات فى ضوء التعاون المشترك مع كافة جهات الدولة.

كما قرر مجلس الإدارة تفويض  محافظة الجيزة فى تحصيل مستحقات الدولة على الأراضى الواقعة بناحية الصف وغمازة لتعظيم المتحصلات.

من ناحيته استعرض د محمد الشحات المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال التحول الرقمى والميكنة لاعمال الهيئة بموجب البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة الاتصالات وربط أراضي الهيئة البالغة حوالى ٥،٨ مليون فدان وما يتبعها من إجراءات على منظومة مصر الرقمية وكافة الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار.


واستعرض "الشحات"  أيضا الحساب الختامى للهيئة وما تم من إنجازات شهدتها الفترة الماضية والتى ساهمت في تحقيق فائض أرباح حوالى 620 مليون جنيه للعام الثانى على التوالى. 

حضر الاجتماع ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة العامة للهيئة .

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