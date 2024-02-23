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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

صدى البلد

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا اتجاه المنيا بحوالي 5 كيلو بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا اتجاه المنيا بحوالي 5كيلو بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وانتقلت 9 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم صلاح خليفة عامر 41 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد ناجح محمد 33 سنة، مصاباً بجرح قطعي بفروه الراس حوالي 5سم، وزياد رجب جابر 18 سنة، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وزياد خليفة عامر 35 سنة، مصاباً بجروح وسحجات، وأحمد خليفة على 38 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن.

كما أصيب لطفي  عبد الفتاح خلف 65 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وحمدان محمود أحمد 44 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وكريم خالد بطل 18 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقه بالجسم، وطه خليفة محمد 30 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومحمد صبحي فؤاد 32 سنة، مصاباً بجروح وسحجات وجرح قطعي بالحاجب الأيمن حوالي 7 سم، وجميعهم مقيمون بنزلة البرقي بمركز الفشن بمحافظة بني سويف.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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