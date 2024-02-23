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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة السادات تتسلم جائزة التصنيف العربي 2023

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

شهدت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة السادات، فعاليات حفل تكريم الجامعات العربية المدرجة ضمن النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات 2023، والصادر عن الاتحاد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، وإتحاد مجالس البحث العلمي العربية. 

وتسلمت شهادة تكريم الجامعة، حيث احتلت الجامعة المركز 56 عربياً.  ويهدف هذا التصنيف إلى تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي والوصول بالجامعات العربية إلى الجيل الرابع من الجامعات، وتحقيق المستهدف بمواصلة تقديم تعليم عربي عالي الجودة يتوافق مع المعايير الدولية وينافس عالميا في مختلف القطاعات والتخصصات، ويسهم في تنمية المجتمعات العربية، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال إفتتاح الدورة الـ١٤ للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، والذي تستمر فعالياته حتى يوم ٢٩ من الشهر الجاري، بحضور لفيف من قيادات التعليم العالي وعددٍ كبير من رؤساء الجامعات المصرية والعربية.


وأشارت رئيس الجامعة إلى أهمية مشروع التصنيف للجامعات والذي يضم جميع الدول العربية ليعكس الإهتمام المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وإتحاد الجامعات العربية وإتحاد مجالس البحث العلمي العربية بضرورة تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي.

 

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