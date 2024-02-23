الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" "مباراة مالهاش مقاييس".. توقعات سيد عبد الحفيظ وأيمن عبد العزيز لمباراة القمة المقبلة في نهائي الكأس".



وقال الكابتن سيد عبد الحفيظ لاعب النادي الأهلي السابق، إن الزمالك يضع في خطته الحصول على الكأس والعمل على الفوز في الكونفدرالية، ولكن مباراة القمة المقرر إقامتها الشهر المقبل، لا يستطيع أحد تحديد الفريق الأفضل.



وأوضح أن الزمالك قام بعمل صفقات كثيرة، ولكن الأهلي مستقر، وهناك مدرب مميز، وهناك نجوم كثيرة ستعود من الإصابة، ولكن بشكل عام المباراة صعبة على الفريقين والفائز هو من يقدم المباراة كما هو مطلوب منه.

كما قال الكابتن ايمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق، إن مباريات القمة لا يكون لها مقاييس، وليس لها علاقة بحالة الفريق قبلها، ولكن المباراة تحدد بحالة اللاعب فقط طوال الـ 90 دقيقة.

13 مارس المقبل



ولفت إلى أن الحارس وخط الدفاع، يكون لديهم دور كبير في اتجاه المباراة، وأنه لا يتوقع فوز الزمالك، ولا الأهلي المقرر لها 13 مارس المقبل، بالسعودية ولكن مباراة القمة تكون خارج التوقعات.



