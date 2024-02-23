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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

10قوافل دعوية.. علماء الأوقاف: تحويل القبلة من أهم الأحداث في تاريخ الأمة

القافلة الدعوية
القافلة الدعوية

انطلقت اليوم الجمعة 23/ 2/ 2024م عشر قوافل دعوية، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة. 

علماء الأوقاف: تحويل القبلة من أهم الأحداث في تاريخ أمتنا

وأكد العلماء أن تحويل القبلة من أهم الأحداث في حياة نبينا (صلى الله عليه وسلم)، وحياة أصحابه (رضي الله عنهم) وتاريخ أمتنا الإسلامية، وذلك أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) ظل يصلي تجاه المسجد الأقصى ستة عشر شهرًا، وكان يؤمِّل أن تكون قبلته أول بيت وضع للناس بيت الله الحرام بمكة المكرَّمة، وكان (صلى الله عليه وسلم) يقلِّب وجهه في السماء راجيًا ذلك، وهنا كان الكرم والعطاء الإلهي، حيث يقول الحق سبحانه : {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ}.

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وتضمن هذا الحدث دروسًا عظيمة، منها: إبراز مكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم)، وبيان رفعة شأنه، وعظيم منزلته (صلى الله عليه وسلم) عند ربه، فإن الحق سبحانه وتعالى أكرم نبينا (صلى الله عليه وسلم) بتحقيق مراده وإجابة رجائه، حيث يقول سبحانه: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا}، ويقول تعالى: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}.
ومنها: بيان حال أهل النفاق في كل زمان ومكان، والتحذير من شرهم، حيث حكى القرآن الكريم تشكيكهم في أمر تحويل القبلة، حين قالوا: {مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا}، وهنا كان الرد من فوق سبع سموات: {قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}.
وبيانها كالتالي:
1- مديرية أوقاف الجيزة (بولاق الدكرور)
2- مديرية أوقاف الغربية (زفتي)
3- مديرية أوقاف الإسماعيلية (أبو صوير)
4- مديرية أوقاف الشرقية (الإبراهيمية)
5- مديرية أوقاف البحيرة (شبرا خيت)
6- مديرية أوقاف الفيوم (طامية ثان)
7- مديرية أوقاف سوهاج (المنشاة)
8- مديرية أوقاف المنيا (الكفور - مطاي)
9- مديرية أوقاف أسوان (إقليت)
10- مديرية أوقاف بني سويف (النويرة - إهناسيا)

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