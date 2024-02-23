عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولات غير مثمرة.. روسيا ترد على العقوبات الأوروبية بهذا الإجراء

روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا والاتحاد الأوروبي

علقت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على العقوبات الأوروبية ووصفتها بأنها "غير قانونية".

ووفقا لوكالة "رويترز" قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إنها وسعت بشكل كبير قائمة مسؤولي الاتحاد الأوروبي والسياسيين الممنوعين من دخول روسيا ردا على الجولة الأخيرة من العقوبات التي فرضتها الكتلة.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا ضد روسيا يوم الأربعاء، وحظر ما يقرب من 200 كيان وفرد متهمين بمساعدة موسكو على شراء الأسلحة أو التورط في اختطاف الأطفال الأوكرانيين، وهو ما تنفيه موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يواصل محاولاته غير المثمرة للضغط على روسيا من خلال تدابير تقييدية من جانب واحد".

وقبل قليل، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اعتماد حزمة العقوبات الـ13 على روسيا، والتي تشمل 194 فردا وكيانا، بسبب حربها الشاملة على أوكرانيا.

وقال المجلس في بيان  له اليوم الجمعة، إن الحزمة تستهدف 106 أفراد إضافيين و88 كيانا متورطا في العدوان الروسي على أوكرانيا.

ووفقا للبيان، تشمل القائمة شركات من الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا؛ وأفراد من كوريا الشمالية على رأسهم وزير الدفاع.

وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "مع وصولنا إلى علامة محزنة منذ عامين منذ أن أطلق فلاديمير بوتين الحرب الشاملة على أوكرانيا، يواصل الاتحاد الأوروبي الضغط على روسيا".

وتابع "اليوم، نزيد من تشديد التدابير التقييدية ضد القطاع العسكري والدفاعي الروسي، ونستهدف المزيد من الكيانات في البلدان الثالثة التي توفر المعدات وكذلك المسؤولين عن الترحيل غير القانوني وإعادة التعليم العسكري للأطفال الأوكرانيين".

وأدرج  المجلس 27 شركة أخرى ضمن قائمة العقوبات باعتبارها تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي.

الاتحاد الأوروبي الأطفال الأوكرانيين الحزمة الثالثة عشرة الخارجية الروسية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات الأوروبية العدوان الروسي أوكرانيا جوزيب بوريل فلاديمير بوتين قائمة العقوبات كوريا الشمالية وزارة الخارجية الروسية وزارة الخارجية الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

موضوعات متعلقة

دعاء سيدنا الخضر لكشف الكروب و الإبتلاءات

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

المجلس الأعلى‭ ‬للجامعات‮ يرد على شكوى التعليم المفتوح.. ويتخذ قرارا عاجلا

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

دعاء النبي لفك الضيق الشديد في الرزق .. 16 كلمة تفتح لك أبواب الخيرات

ترشيحاتنا

دعاء الأيام البيض لشهر شعبان .. ردده يقضى حوائجك ويفتح لك الأبواب المغلقة

خطوة تقلب الموازين.. خطة ليفربول لتمديد عقد محمد صلاح.. تفاصيل

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات لعام 2023-2024.. الخريطة الزمنية

مصرع شقيقتين دهسا أسفل سيارة أعلى كوبري ميدان لبنان

3 مليون دولار.. بن رمضان يقترب من الأهلي وهذا موعد إعلان الصفقة

رأس الحكمة .. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى بعد قليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة واحتشام حنان مطاوع

تشبه البيجامة وبدون مكياج.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالتها في لبنان

أرخص وأسهل الوصفات|علاجات منزلية لبثور الذقن

لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

فيديو

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ