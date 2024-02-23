انتخابات المهندسين.. حضور باهت في القاهرة والجيزة.. وضاحي يظهر رفقة أبو سنة

تتواصل عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين داخل لجان فرعيتي القاهرة والجيزة، والتي تشهد إقبالا محدودا، فيما تتواصل الدعوات التي تحث أعضاء النقابتين على النزول والمشاركة من قبل المرشحين.

وأرجع عدد من المرشحين ضعف المشاركة خاصة من قبل مهندسي القاهرة كون الانتخابات تجري على مجالس الشعب وهي أقل من حيث درجة المنافسة من مقاعد رئيس النقابة أو النقيب العام.

انتخابات المهندسين 2024

وشارك في عملية التصويت كل من نقيب المهندسين السابق المهندس هاني ضاحي، ورئيس فرعية القاهرة السابق المهندس هشام أبو سنة ونقيب الجيزة السابق المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب.

من جانبه تفقَّد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، سير العملية الانتخابية بنقابة القاهرة والتي تُجرى الآن في ساحة انتظار السيارات الغربي باستاد القاهرة.

وقال "النبراوي"، إن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل يضمن سلامتها وحقوق المهندسين الذين يمتلكون من الوعي ما يكفي لرسم خريطة مستقبلهم ومستقبل نقابتهم، من خلال صناديق الاقتراع في مشهد ديموقراطي يسوده الوعي الكامل بحقوقهم وواجباتهم، والفهم بأهمية هذه المشاركة.

كما أكد ثقته أن المرشحين الذين سيحوزون ثقة المهندسين اليوم سيكون لديهم إدراك كامل بأهمية استقلال النقابة، موضحا أن النقابة حرصت على توفير الإجراءات اللازمة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح الانتخابية بشكل صحيح، مختتمًا: "نتابع على مدار الساعة سير العملية الانتخابية في كافة المقار الانتخابية في كل محافظات مصر، للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية، وتذليل أي عقبات".

وانطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحا انتخابات التجديد النصفي في جميع النقابات الفرعية للمهندسين، وتستمر حتى السابعة مساءً.



تُعقد الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وتُجرى على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شُعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

فيما قال المهندس ضياء الكيكي رئيس لجنة الانتخابات الفرعية بالقاهرة، وأمين نقابة مهندسين القاهرة، إن التصويت بانتخابات التجديد النصفي للنقابة بدأت فى العاشرة صباحا وتسير بانتظام، موضحا أن "الإقبال حتى الآن متوسط".

وأشار الكيكي، إلى أن نقابة القاهرة قسمت لجان التصويت وعددها 56 لجنة إلى 18 لجنة للشعبة الكهربائية، تبدأ من اللجنة 1 إلى اللجنة 18، ومن لهم حق التصويت بالشعبة 90062 عضوا، أما الشعبة الميكانيكية فتبدأ من اللجنة 19 إلى اللجنة 30 وعدد من لهم حق التصويت بالشعبة 59399 عضوا، وبالنسبة للشعبة المدنية فتبدأ من اللجنة 31 إلى اللجنة 43، وعدد من لهم حق التصويت بالشعبة 62388 مهندسا.

وتابع: أما الشعبة المعمارية فتبدا من اللجنة 44 للجنة 52، وعدد من لهم حق التصويت بالشعبة 42329 مهندسا، ولجنة واحدة لشعبة الغزل والنسيج وهى اللجنة 53 وعدد من لهم حق التصويت 3439 عضوا، والشعبة الكيمائية لجنة واحده وهى اللجنة رقم 54 وعدد من لهم حق التصويت 3678 مهندسا، ولجنتان لشعبة التعدين والبترول 55 و56 وعدد من لهم حق التصويت 5112 مهندسا.