عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتخابات المهندسين.. حضور باهت في القاهرة والجيزة.. وضاحي يظهر رفقة أبو سنة

هاني ضاحي وهشام أبو
هاني ضاحي وهشام أبو سنة

تتواصل عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين داخل لجان فرعيتي القاهرة والجيزة، والتي تشهد إقبالا محدودا، فيما تتواصل الدعوات التي تحث أعضاء النقابتين على النزول والمشاركة من قبل المرشحين.

وأرجع عدد من المرشحين ضعف المشاركة خاصة من قبل مهندسي القاهرة كون الانتخابات تجري على مجالس الشعب وهي أقل من حيث درجة المنافسة من مقاعد رئيس النقابة أو النقيب العام.

انتخابات المهندسين 2024

وشارك في عملية التصويت كل من نقيب المهندسين السابق المهندس هاني ضاحي، ورئيس فرعية القاهرة السابق المهندس هشام أبو سنة ونقيب الجيزة السابق المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب.

من جانبه تفقَّد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، سير العملية الانتخابية بنقابة القاهرة والتي تُجرى الآن في ساحة انتظار السيارات الغربي باستاد القاهرة.

وقال "النبراوي"، إن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل يضمن سلامتها وحقوق المهندسين الذين يمتلكون من الوعي ما يكفي لرسم خريطة مستقبلهم ومستقبل نقابتهم، من خلال صناديق الاقتراع في مشهد ديموقراطي يسوده الوعي الكامل بحقوقهم وواجباتهم، والفهم بأهمية هذه المشاركة.

كما  أكد ثقته أن المرشحين الذين سيحوزون ثقة  المهندسين اليوم سيكون لديهم إدراك كامل بأهمية استقلال النقابة، موضحا أن النقابة حرصت على توفير الإجراءات اللازمة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح الانتخابية بشكل صحيح، مختتمًا: "نتابع على مدار الساعة سير العملية الانتخابية في كافة المقار الانتخابية في كل محافظات مصر، للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية، وتذليل أي عقبات".

وانطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحا انتخابات التجديد النصفي في جميع النقابات الفرعية للمهندسين، وتستمر حتى السابعة مساءً.


تُعقد الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وتُجرى على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شُعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

فيما قال المهندس ضياء الكيكي رئيس لجنة الانتخابات الفرعية بالقاهرة، وأمين نقابة مهندسين القاهرة، إن التصويت بانتخابات التجديد النصفي للنقابة بدأت فى العاشرة صباحا وتسير بانتظام، موضحا أن "الإقبال حتى الآن متوسط".

وأشار الكيكي، إلى أن نقابة القاهرة قسمت لجان التصويت وعددها 56 لجنة إلى 18 لجنة للشعبة الكهربائية، تبدأ من اللجنة 1 إلى اللجنة 18، ومن لهم حق التصويت بالشعبة 90062 عضوا، أما الشعبة الميكانيكية فتبدأ من اللجنة 19 إلى اللجنة 30 وعدد من لهم حق التصويت بالشعبة 59399 عضوا، وبالنسبة للشعبة المدنية فتبدأ من اللجنة 31 إلى اللجنة 43، وعدد من لهم حق التصويت بالشعبة 62388 مهندسا.

وتابع: أما الشعبة المعمارية فتبدا من اللجنة 44 للجنة 52، وعدد من لهم حق التصويت بالشعبة 42329 مهندسا، ولجنة واحدة لشعبة الغزل والنسيج وهى اللجنة 53 وعدد من لهم حق التصويت 3439 عضوا، والشعبة الكيمائية لجنة واحده وهى اللجنة رقم 54 وعدد من لهم حق التصويت 3678 مهندسا، ولجنتان لشعبة التعدين والبترول 55 و56 وعدد من لهم حق التصويت 5112 مهندسا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف عن الآلية المتبعة في مشروع تطوير رأس الحكمة.. شاهد

مدبولي يكشف تعامل الدولة مع أهالي مطروح أمام تنفيذ مشروع رأس الحكمة

مخطط متكامل.. رئيس الوزراء يشرح أهمية وفائدة مشروع رأس الحكمة

مدبولي : صفقة رأس الحكمة أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر

رئيس القومي لحقوق الإنسان تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بإنهاء مأساة الفلسطينيين

أضخم مشروع في تاريخ مصر.. إنشاء مطار دولي يخدم مدينة الحكمة الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. تعرف على حلم هاني الناظر قبل وفاته وسعر فستان يسرا الذهبي يثير ضجة

الكيلو بـ 4 جنيه.. طريقة عمل مخلل اللفت باللون الأحمر

بعد إنفصاله عن زوجته.. صور رومانسية تجمع أحمد حاتم وجايدا الديب.. شاهد

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة واحتشام حنان مطاوع

فيديو

ظاهرة جوية تتسبب في سقوط أمطار.. تحذير من الأرصاد

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ