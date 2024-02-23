الاحتلال الإسرائيلي يحرق آليات جباليا وبيت لاهيا



ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال دمرت واحرقت آليات تابعة لبلديتي جباليا وبيت لاهيا.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ذكر ان جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مُروّعة بالمحافظة الوسطى حيث قصفت الطائرات الحربية المقاتلة أربعة منازل مدنية آمنة راح ضحيتها 40 شهيداً وأكثر من 100 إصابة حتى الآن.

وأوضح الإعلامي الحكومي في غزة في بيان ان أكثر من 90% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وحمل الإعلامي الحكومي الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة.

كما طالب دول العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء بشكل فوري وعاجل