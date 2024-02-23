في ذكراه.. قصة وفاة مصطفى الشامي ورد فعل زوجته

يحل اليوم الجمعة 23 فبراير، ذكرى رحيل الفنان مصطفى الشامي، الذي ولد 2 أغسطس عام 1942، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2019، عن عمر يناهز الـ 74 عاما.

أعمال مصطفى الشامي

الفنان مصطفى الشامي له بصمة مميزة في العديد من الأعمال الفنية، أشهرها دور محافظ بورسعيد في فيلم «السيد أبو العربي وصل» للفنان هاني رمزي، كما أنه حصل على الدكتوراه وعمل أستاذا لمادة المحاسبة في جامعة الزقازيق.

ورغم أن مصطفى الشامي، لم تتح له الفرصة لتقديم أدوار كبيرة، إلا أنه شارك في بطولة أكثر من 180 فيلما ومسلسلا.

ومن أبرز الأعمال التي شارك بها مصطفى الشامي: (مأمون وشركاه، وحلاوة الروح، وراجل وست ستات، والقاهرة 2000، وسكة الهلالي، وملك روحي، وعلى نار هادية، ولدواعي أمنية، والنساء قادمون) وغيرها من الأعمال الناجحة.

وفاة مصطفى الشامي

وكان مصطفى الشامي، قد تدهورت حالته الصحية قبل أيام من وفاته بعد تعرضه لغيبوبة كاملة دخل على إثرها العناية المركزة في أحد المستشفيات قبل أن يودع عالمنا ويغيبه الموت.



زوجة مصطفى الشامي

وبعد وفاته أعربت هبة بدر، زوجة الفنان الراحل مصطفى الشامي عن حزنها الشديد لفراق زوجها، وودعته بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت هبة بدر في منشورها قائلة: "عندما مات أبى وأمى لم أشعر باليتم لأنك عوضتنى عنهم لكن اليوم يحترق قلبى وينزف دما على فراقك وأشعر باليتم .. الفنان القدير د.مصطفى الشامى فى ذمة الله .. آه على وجع قلبى لفراقك .. الله يرحمك برحمته الواسعة".