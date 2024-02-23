حزب الاتحاد: عوائد رأس الحكمة تصحح مسار الاقتصاد وتقضي على أزمتي الدولار والتضخم

ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إتمام أضخم صفقة في تاريخ مصر، ممثلة في تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بشراكة استثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعكس مدى الثقة في الدولة المصرية، وما تمتلكه من أصول كبيرة يمكن أن تحقق عوائد ضخمة وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن المشروع سوف يصحح مسار الاقتصاد المصري الذي عانى كثيرًا في ظل الأزمات الطاحنة التي يمر بها العالم.

وأعرب "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ عن تقديره للملبلغ الكبير والعوائد الضخمة التي ستحصل عليها مصر من صفقة مشروع رأس الحكمة، والذي يقدر بـ 35 مليار دولار، يسدد خلال مدة زمنية قصيرة جدًا "في غضون شهرين" وهو مبلغ لم يكن متوقع، مشيرًا إلى أن السيولة الدولارية الكبيرة التي ستحققها مصر من وراء المشروع، سوف تمكنها من مجابهة أزمتي التضخم التي يعاني منها السوق المصري، وجود سعرين للدولار.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مصر استطاعت بفضل البنية التحتية التي أنشأتها على مدار السنوات الماضية، أن تجتذب استثمارات أجنبية مباشرة، واستطاعت أن تجني ثمار قضائها على أزمة النبية التحتية والطرق المتهالكة خلال 7 سنوات فقط، لافتًا إلى أن مصر باتت مهيئة لاستقطاب المزيد من المشروعات الاستثمارية الضخمة، التي تحدث انتعاشة اقتصادية ضخمة.

ولفت المستشار رضا صقر إلى أن مصر حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي سيقود إلى جذب العملة الصعبة وحل أزمة الدولار، كما يعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري.