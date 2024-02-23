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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتخابات المهندسين.. مشاركة منزوعة الدسم بالقاهرة والجيزة قبل لحظات من غلق الصناديق

المهندس ضياء الكيكي
المهندس ضياء الكيكي

تتواصل عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين داخل لجان القاهرة والجيزة، وذلك قبل غلق صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساء، كما سبق وحددت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.

وشهدت عملية التصويت بالقاهرة والجيزة مشاركة ضعيفة للغاية - بحسب تصريحات رسمية صوت 1550 مهندسا في انتخابات القاهرة من أصل 230 ألف مهندس ممن لهم حق التصويت في انتخابات التجديد النصفي. 

وأكد المهندس ضياء الكيكي - أمين نقابة القاهرة رئيس لجنة انتخابات النقابة الفرعية أن إقبال مهندسي القاهرة على انتخابات التجديد النصفي كان متوسطًا في الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع ثم شهدت إقبالًا ملحوظا، مشيرا إلى أن الأمور تسير على ما يُرام دون حدوث ما يُعكِّر صفو المشهد الانتخابي.

وقال الكيكي: "جميع تجهيزات العملية الانتخابية تمت بنجاح كبير"، مشيرًا إلى أن انتخابات نقابة القاهرة تتم عبر 56 لجنة مُوزَّعة على إجمالي الشُّعب الهندسية السبعة، حيث يقوم كل مهندس بانتخاب أعضاء مجلس النقابة، وعددهم 7 أعضاء، إضافة إلى أعضاء شُعبته على مستوى الجمهورية.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي للمهندسين انطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحا في جميع النقابات الفرعية للمهندسين، وتستمر حتى السابعة مساءً.

وتُعقد الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وتُجرى على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شُعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات..

وتُعقد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة، بساحة انتظار السيارات الغربي باستاد القاهرة.

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