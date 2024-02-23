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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها الأهلية تشارك في النسخة الـ 14 من معرض التدريب EduGate

جامعة بنها الأهلية
جامعة بنها الأهلية

تشارك جامعة بنها الأهلية ، في فعاليات النسخة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، تحت شعار "كل الجامعات تحت سقف واحد" وتقام فعاليات نسخة القاهرة هذا العام خلال الفترة من 25 و حتى 27 فبراير الجاري.


وتقوم جامعة بنها الأهلية من خلال مشاركتها المتميزة في المعرض بتقديم وتعريف كلياتها المتنوعة وتخصصاتها العلمية المختلفة ومجالات العمل لخريجيها ، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها الجامعة من خلال برامجها الدراسية المتميزة من خلال عدد من الكليات القائمة حاليا (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال) وكليات أخرى مزمع افتتاحها ودخولها المنظومة مع بداية العام الدراسى الجديد ( الطب البيطرى، علوم الطاقة، الفنون البصرية وتكنولوجياالعلوم التطبيقية الصحية).


وأكد الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية ، حرص مجلس الأمناء برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء، الدكتورة سهير شعراوى جمعة نائب رئيس مجلس الأمناء على مشاركة الجامعة فى فعاليات معرض EduGate  نظرًا لكونه من أكبر الملتقيات التعليمية في مصر حيث تشارك به كبرى الجامعات المصرية  والعربية والدولية ، مشيرا إلى أهمية التواصل مع الطلاب وتعريفهم بالبرامج الدراسية المختلفة المتاحة في الجامعة لمساعدتهم في الالتحاق بالتخصصات التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم في الدراسة وتلبى احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، هذا بالإضافة إلى شرح تفصيلى عن كيفية الالتحاق بهذه التخصصات والبرامج.


 جامعة بنها الأهلية إحدى جامعات الجيل الرابع الواعدة في مجال التعليم العالي ومقرها مدينة العبور والمنشأة عام 2022 من خلال جامعة بنها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة، وتسعى الجامعة إلى التميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم برامج بينية حديثة شراكات وتعاون مع جامعات دولية مرموقة.


 فعاليات المعرض تشهد  مشاركة واسعة من الجامعات المصرية والعربية والعالمية، حيث تعلن نحو 100 جامعة مصرية وعربية ودولية الفرص التعليمية المتاحة بها وبرامجها التعليمية الجديدة، كما يمثل وكلاء المئات من الجامعات الأوروبية والأمريكية و فرص التعليم الدولي وآخر التطورات العالمية في نظم الدراسة والتخصصات المختلفة.

جامعة بنها الاهلية جامعة بنها بنها فعاليات النسخة الـ 14 EDUGATE

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