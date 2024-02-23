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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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غرفة صناعة العقار: مشروع رأس الحكمة يجعل مصر وجهة استثمارية بالمنطقة.. فيديو

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال أمجد حسنين، عضو غرفة صناعة العقار، إن صفقة رأس الحكمة لها عدة محاور، أولها دخول 24 مليار دولار استثمار مباشر خلال شهرين، ووجود 11 مليار دولار سيتم تحويلهم إلى العملة المحلية، والذي سيؤدي إلى انخفاض الدين الخارجي إلى 11 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا مايجعل هذه الصفقة هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

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أشار حسنين، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، إلى أن رقم 35 مليار دولار بالنسبة لمصر، يبرهن للعالم أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار والمستثمرين الأجانب وكذلك الوجهة الأساسية عندما تفكر الدول الأجنبية أن تستثمر في المنطقة، موضحًا أن المحور الأخر يخص التطوير العقاري، فالساحل الشمالي ظل كنزًا غير مستغل.

 

التطوير من الساحل الشمالي


وتابع: « الساحل الشمالي كان يستخدم لمدة شهرين على مدار العام ومغلق لأكثر من عشر شهور، وكان يجب تنمية هذا الساحل عن طريق إضافة أنشطة أخرى منها السكنية، وبنوعية المشاريع التي أعلن عنها مدبولي اليوم، أصبح الساحل الشمالي على طريق الخريطة السياحية، وسيصبح الساحل الشمالي منطقة جاذبة للاستثمار».

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