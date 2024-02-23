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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة يسهم في جذب 8 ملايين سائح إضافي

صدى البلد

قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي إن المشروع الاستثماري الذي تم الإعلان عنه اليوم من أضخم المشروعات في تاريخ مصر.

وأشاد معطي في تصريحات لـ صدى البلد، بما حدث من تنمية وتطوير للبنية التحتية والبرنامج الاقتصادي، لافتا إلى أن موقع المشروع في رأس الحكمة امتداد للعلمين وهذا يؤكد أن رؤية مصر وتوصيل الطرق ببعضها بدأت تأتي بثمارها من جذب ضخم للاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن توقيت الصفقة  في ظل الازمة الاقتصادية الحالية تتحدث عن مشروع باستثمارات تقدر بـ ١٥٠ مليار دولار طول فترة المشروع.

واكد ان ميزة المشروع أن مصر تستحوذ على نسبة جيدة من الارباح الناتجة من المشروع،  بالإضافة إلى جذب 8 ملايين سائح إضافي بسبب المشروع، وتنشيط للاقتصاد بالكامل.

ولفت أن هذه الاستثمارات ستساهم في القضاء على ازمة الدولار في مصر بشكل نهائي.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار ستحصل عليهم الدولة خلال شهرين.

وأوضح مدبولي، خلال تصريحات، بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدفعة الأولى منهم تبلغ 15 مليار دولار، والثانية تقدر بـ25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستحصل على 35%؜ من أرباح المشروع.

وذكر رئيس الوزراء أن "المشروع يتمثل في شراكة بين دولتين تربطهم علاقات ببعضهم البعض، الجانب الإماراتي متمثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة".

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة نحو 170 مليون متر مربع، 40 ألفًا و600 فدان، حسب تصريحات رئيس الوزراء، الذي أضاف أن الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة هي أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار تنمية مصر.

وقبل قليل، وقع كل من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي، على اتفاقية شراكة استثمارية تخص تطوير منطقة رأس الحكمة.

وكشفت الشركة القابضة الإماراتية، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في جمهورية مصر العربية.

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