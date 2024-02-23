الأهلي يفوز على ميدياما الغاني ويضمن التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل النادي الأهلي لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على ميدياما الغاني بهدف نظيف، على ملعب بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ورفع الاهلي رصيده إلى ٩ نقاط في صدارة المجموعة الرابعة ويتبقى له لقاء أخير أمام يانج افريكانز التنزانى في الجولة السادسة.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى ميدياما الغاني، على ملعب بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل الشحات الهدف الاول من صناعة موديست مع بداية الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي وميدياما الغاني بالتعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة ميدياما التي انطلقت في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية كريم "نيدفيد" وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: أنتوني موديست.