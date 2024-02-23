شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

35 مليار دولار قيمة الصفقة

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل 35 مليار دولار نسبة مصر من صفقة رأس الحكمة، وضخ 150 مليار دولار في رأس الحكمة، و صفقة اليوم هي شراكة استثمارية و ليست بيع الأصول .. هذا أبرز ما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء اثناء المؤتمر الصحفي لتوقيع شراكة استثمارية بشأن رأس الحكمة .

أبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن أضخم صفقة استثمار اجنبي في مصر والخاصة برأس الحكمة في الساحل الشمال، لافتا إلى أن تنمية رأس الحكمة يأتي ضمن خطة الدولة 2052.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي ان الخطة حددت الساحل الشمالي منطقة واعدة تستوعب القدر الاكبر من الزيادة السكانية .

والمخطط حدد النجيلة وسيدي براني والعلمين ورأس الحكمة لاقامة مدن سكنية وليس سياحية مشيرا الي ان تم تطوير طرق الساحل لهذه المشروعات.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الدولة لا تبيع أصول لكن مشروع رأس الحكمة شراكة مع الجانب الامارات وهذا يعد تعظيم لأصول الدولة .

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن عوائد مشروع راس الحكمة سوف يحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري وينهي علي السوق الموازي للعملة الأجنبية ، مشيرا إلى أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل في ظل الزيادة السكنية الحالية .