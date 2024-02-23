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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب WhatsApp يحضر مفاجأة كبيرة للمستخدمين.. تفاصيل

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

في خطوة لإحداث ثورة في كيفية تواصل المستخدمين على منصته، قدم تطبيق WhatsApp واتساب ، تحت مظلة الشركة المالكة له Meta ميتا، أربعة خيارات رائدة لتنسيق النص. 

تهدف هذه الميزات، التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، في 21 فبراير، إلى تبسيط عمليات المراسلة وتعزيز ديناميكيات الاتصال، خاصة داخل الدردشات الجماعية، ومنها : 

 

تبسيط الاتصالات

وتتضمن خيارات التنسيق التي تم الكشف عنها حديثًا قوائم ذات تعداد يحتوى على نقاط، وقوائم مرقمة، وعلامات الاقتباس المجمعة، والتعليمات البرمجية المضمنة. بحسب “ جلوبال فيلدج سبيس”. 

وتخدم كل ميزة غرضًا محددًا، مما يسمح للمستخدمين بنقل المعلومات بشكل أكثر فعالية وكفاءة،وشدد مارك زوكربيرج على أهمية هذه الأدوات في توفير الوقت وتسهيل التواصل بشكل أوضح بين المستخدمين.

 

خطوات بسيطة لتعزيز المراسلة

وللاستفادة من أدوات التنسيق الجديدة هذه، يحتاج المستخدمون فقط إلى التعرف على بضع خطوات بسيطة. على سبيل المثال، يتطلب إنشاء قائمة ذات تعداد من النقاط استخدام وصلات متبوعة بمسافة، بينما تبدأ القائمة المرقمة برقم ونقطة. 

ويمكن استخدام علامات الاقتباس المجمعة من خلال استخدام مفتاح السهم أكبر من متبوعًا بمسافة، ويتم إدراج التعليمات البرمجية المضمنة عن طريق الضغط على رمز التمييز، متبوعًا بمسافة واحدة.

 

إمكانية الوصول عبر الأجهزة

ويمتد طرح هذه التحديثات إلى أنظمة أندرويد وiOS لهواتف آيفون وMac ومتصفحات الويب الخاصة بـ واتساب، مما يضمن إمكانية الوصول عبر الأجهزة المختلفة. 

وبينما يتم نشر التحديث تدريجيًا، حيث يختبر بعض المستخدمين بالفعل فوائده على إصدار الويب، تهدف Meta إلى جعل هذه الميزات متاحة عالميًا لجميع المستخدمين في المستقبل القريب.

 

تعزيز الخصوصية والأمن 

وإلى جانب خيارات التنسيق هذه، يركز واتساب أيضًا على تعزيز أمان عميل الويب الخاص به، وهناك ميزة جديدة تسمى ميزة الرمز السري قيد التطوير حاليًا، وتهدف إلى تعزيز خصوصية الدردشات المقفلة. 

وتتطلب هذه الميزة من المستخدمين إدخال رمز سري للوصول إلى المحادثات المقفلة، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان إلى المناقشات الحساسة.

 

تلبية احتياجات المستخدم

وتلبي ميزة الرمز السري احتياجات المستخدمين الذين يتشاركون أجهزة سطح المكتب أو يعملون في بيئات بها عدة مستخدمين يصلون إلى جهاز كمبيوتر واحد. فهو يضمن عدم إمكانية الوصول إلى المحادثات السرية بدون الرمز السري، حتى لو نسي المستخدمون تسجيل الخروج، وبالتالي حماية الخصوصية في بيئات الحوسبة المشتركة أو العامة.

 

سيتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بإصدار ميزة الرمز السري في التحديثات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل واتساب على إعادة تصميم واجهة عميل الويب الخاصة به لتوفير تجربة حديثة وجذابة بصريًا، مع ترقيات إلى المظهر الداكن وعلامات تبويب التنقل. 

WhatsApp واتساب ميتا ميزات واتسآب

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