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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| أول تعليق من كولر بعد التأهل

صدى البلد

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه الأهلي على حساب ميدياما الغاني، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أشار كولر إلى أن الأهلي حصد ثلاث نقاط مهمة أمام ميدياما الذي قدم مباراة مميزة. مضيفًا: «اجتهدنا كثيرًا للفوز وحسم ثلاث نقاط مهمة في المنافسة على هذه المجموعة الصعبة والمعقدة».

استكمل كولر: «حذرنا اللاعبين بين شوطي اللقاء بسبب صعوبة الطقس، وتفادي الأخطاء الفنية التي حدثت في الشوط الأول، واستطعنا تحقيق فوز مستحق خارج ملعبنا».

وتحدث كولر عن ظروف المباراة وقال: «واجهنا ظروفًا صعبة قبل المباراة، ولكنها كانت بمثابة درس جديد، ويجب علينا أن نتعامل مع أي ظروف صعبة، وهو ما حدث بالفعل وتمكنا من تحقيق الفوز».

أوضح كولر: «اللاعبون بذلوا مجهودًا كبيرًا في الشوط الثاني، والهدف الذي سجل يعد مكافأة على ما قدمناه من مجهود».

أتم حديثه بأنه سعيد بالجهد الذي بذله اللاعبون في المباراة من أجل تحقيق الفوز، وسعيد أيضًا بما قدمه كريم نيدفيد بعد غياب عن المشاركة، وكذلك المستوى المميز الذي ظهر به وسام أبو علي في أول مشاركة رسمية مع الأهلي.

حقق الأهلي الفوز على فريق ميدياما الغاني بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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