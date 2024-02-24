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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على خطى مسلسل إمبراطورية ميم.. كيف تعدل بين أبنائك وتراعى الفروق النفسية

مسلسل إمبراطورية
مسلسل "إمبراطورية ميم"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل امبراطورية ميم، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، بوستر مجمع لجميع ابطال العمل،إمبراطورية ميم من مسلسلات رمضان 2024 والتى تعرض على قنوات المتحدة، وهو من نوعية المسلسلات الاجتماعية الهادفة .

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مسلسل "إمبراطورية ميم"

مسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة.

وفى ضوء القضية الهامة التي يناقشها مسلسل "امبراطورية ميم"، يقدم الدكتور سلمان إمام الطبيب النفسي، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد،بعض النصائح للتعامل مع الأبناء ومراعاة الفروق النفسية بينهم، يمكنك مراعاة النصائح التالية:

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نصائح للعدل بين الأبناء ومراعات الفروق النفسية 

الاستماع والتواصل: استمع إلى أبنائك بشكل فعّال وتواصل معهم بصدق. اسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بحرية واحترام. قد يحتاج كل طفل إلى نوع مختلف من الدعم والتوجيه، وعليك أن تكون متاحًا لاحتياجاتهم الفردية.

الاحترام والتقدير: عامل كل طفل بالاحترام والتقدير والاعتراف بقدراته ومواهبه الفريدة. احترم اختلافاتهم النفسية ولا تقم بالمقارنة بينهم.

التفاهم والتسامح: قم بتعزيز التفاهم والتسامح بين الأشقاء. علمهم كيف يمكنهم التفاعل والتعاون مع بعضهم البعض بشكل إيجابي، وكيفية حل النزاعات بطرق بنّاءة.

تلبية الاحتياجات الفردية: اكتشف احتياجات كل طفل واهتم بتلبية احتياجاته الفردية بما يتناسب مع شخصيته. قد يحتاج البعض إلى المزيد من الوقت والاهتمام الشخصي، في حين يحتاج الآخرون إلى مساحة خاصة واستقلالية.

التعامل بعدل: حاول التعامل بعدل بين الأبناء فيما يتعلق بالمعاملة وتوزيع الوقت والموارد المتاحة. قد تحتاج إلى إنشاء نظام لتوزيع المسؤوليات وتحقيق التوازن بين جميع الأطفال.

تعزيز العلاقات الإيجابية: دعم وتشجيع العلاقات الإيجابية بين الأشقاء. قم بتنظيم الأنشطة المشتركة وتشجيعهم على التعاون والتفاعل بشكل إيجابي.

الاحترام للفردية: قد يكون لدى كل طفل اهتمامات واحتياجات وقيم فردية. كن مرنًا ومفتوحًا لتلبية هذه الاحتياجات واحترام تلك الاختلافات.

من المهم أن تعلم أنه قد يكون هناك صعوبات وتحديات في تطبيق هذه النصائح، وأنه يمكن أن يستغرق الأمر وقتًا لبناء علاقات صحية ومتوازنة بين الأبناء، الاستمرار في العمل على تعزيز الفهم والتواصل الجيد سيساعدك على تحقيق ذلك، تذكر أن كل طفل فرد فريد بنفسه، ومع الوقت والصبر، يمكنك تطوير علاقات قوية ومتوازنة مع أبنائك وتعزيز التفاهم والمحبة بينهم.

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على خطى مسلسل إمبراطورية ميم.. كيف تعدل بين أبنائك وتراعى الفروق النفسية


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