أخبار الفن| نانسي عجرم تتجاهل أزمة المدون الإسرائيلي.. فادي إبراهيم بالعناية المركزة

نانسي عجرم تتجاهل أزمة المدون الإسرائيلي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: نقل الفنان فادي إبراهيم للعناية المركزة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.
بعد زواج 5 سنوات .. طلاق بسمة ماهر وأحمد كشك
أعلنت الفنانة بسمة ماهر انفصالها عن الفنان أحمد كشك، بعد زواج دام 5 سنوات.
و كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم تم الطلاق الرسمى بينى وبين أبو بنتى، أحمد كشك".
غياب ماجدة زكي.. تفاصيل تكريمات المركز الكاثوليكي في حفل الافتتاح
كرم مهرجان المركز الكاثوليكي في حفل افتتاح الدورة 72 التي انطلقت اليوم عددا من الأسماء الفنية البارزة.
منحت جوائز الريادة السينمائية للفنان أحمد فؤاد سليم، والفنانة القديرة ماجدة زكي التي تغيبت عن التواجد ويتسلم ابنها التكريم يوم الاثنين، وسامح الصريطي، والفنانة هالة صدقي.
الأهم محبة الملايين.. أول تعليق من نانسي عجرم على أزمة المدون الإسرائيلي
كتبت الفنانة نانسي عجرم، منشورا مطولا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله تجاهلها لأزمة ظهورها مع مدون سياحة إسرائيلي قبل عدة أيام.
الرُقي والأخلاق.. أصالة تدعم نانسي عجرم بعد أزمة المدون الإسرائيلي
دعمت الفنانة أصالة نصري، الفنانة نانسي عجرم، في أزمة ظهورها مع مدون السياحة الإسرائيلي، التي حدثت قبل عدة أيام.
بعد بتر ساقه.. الفنان فادي إبراهيم يدخل العناية المركزة
كشفت مواقع إخبارية لبنانية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم، بعد بتر ساقه قبل نحو شهرين.
وقالت المواقع اللبنانية، إن عائلة فادي إبراهيم أصدرت بيانا، مضمونه: "بعد طول المدة التي أمضاها فادي إبراهيم في العلاج، ونظراً للمضاعفات التي حصلت معه مؤخرا، تم نقله إلى العناية المركزة ومنعت عنه الزيارات.
وحشني سماع الأذان.. أول تعليق من سعد لمجرد بعد خروجه من السجن
كشف الفنان المغربي سعد لمجرد، عن اشتياقه لوالده وبلاده، بعد خروجه من السجن بعفو مؤقت من القضاء الفرنسي.
وقال سعد لمجرد في تصريحات: دائمًا يوحشني والدي، وتوحشني بلادي وأرض بلادي، وحشني سماع الأذان، وحشني أغني في المغرب وأتجاوب مع الناس، وحشني احتفل مع أهلي وأحبابي وأحيي حفل زفاف أو سبوع.
أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة سلامة عن التمثيل لفترة
كشف الفنان أحمد سلامة، عن سر ابتعاد ابنته الفنانة سارة سلامة عن التمثيل لفترات، وقلة أعمالها الفنية خلال الفترة الماضية.