أخبار الفن| نانسي عجرم تتجاهل أزمة المدون الإسرائيلي.. فادي إبراهيم بالعناية المركزة

نانسي عجرم تتجاهل أزمة المدون الإسرائيلي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: نقل الفنان فادي إبراهيم للعناية المركزة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

أعلنت الفنانة بسمة ماهر انفصالها عن الفنان أحمد كشك، بعد زواج دام 5 سنوات.

و كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم تم الطلاق الرسمى بينى وبين أبو بنتى، أحمد كشك".

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي في حفل افتتاح الدورة 72 التي انطلقت اليوم عددا من الأسماء الفنية البارزة.

منحت جوائز الريادة السينمائية للفنان أحمد فؤاد سليم، والفنانة القديرة ماجدة زكي التي تغيبت عن التواجد ويتسلم ابنها التكريم يوم الاثنين، وسامح الصريطي، والفنانة هالة صدقي.

كتبت الفنانة نانسي عجرم، منشورا مطولا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله تجاهلها لأزمة ظهورها مع مدون سياحة إسرائيلي قبل عدة أيام.

دعمت الفنانة أصالة نصري، الفنانة نانسي عجرم، في أزمة ظهورها مع مدون السياحة الإسرائيلي، التي حدثت قبل عدة أيام.

كشفت مواقع إخبارية لبنانية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم، بعد بتر ساقه قبل نحو شهرين.

وقالت المواقع اللبنانية، إن عائلة فادي إبراهيم أصدرت بيانا، مضمونه: "بعد طول المدة التي أمضاها فادي إبراهيم في العلاج، ونظراً للمضاعفات التي حصلت معه مؤخرا، تم نقله إلى العناية المركزة ومنعت عنه الزيارات.

كشف الفنان المغربي سعد لمجرد، عن اشتياقه لوالده وبلاده، بعد خروجه من السجن بعفو مؤقت من القضاء الفرنسي.

وقال سعد لمجرد في تصريحات: دائمًا يوحشني والدي، وتوحشني بلادي وأرض بلادي، وحشني سماع الأذان، وحشني أغني في المغرب وأتجاوب مع الناس، وحشني احتفل مع أهلي وأحبابي وأحيي حفل زفاف أو سبوع.

كشف الفنان أحمد سلامة، عن سر ابتعاد ابنته الفنانة سارة سلامة عن التمثيل لفترات، وقلة أعمالها الفنية خلال الفترة الماضية.