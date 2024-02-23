غياب ماجدة زكي.. تفاصيل تكريمات المركز الكاثوليكي في حفل الافتتاح

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي في حفل افتتاح الدورة 72 التي انطلقت اليوم عددا من الأسماء الفنية البارزة.

منحت جوائز الريادة السينمائية للفنان أحمد فؤاد سليم، والفنانة القديرة ماجدة زكي التي تغيبت عن التواجد ويتسلم ابنها التكريم يوم الاثنين، وسامح الصريطي، والفنانة هالة صدقي.

جائزة المركز الخاصة ذهبت للمخرج شريف عرفة، وتُمنح جائزة فريد المزاوي للفنان ناجي سعد، أما جائزة الأب يوسف مظلوم فتذهب للفنان جميل برسوم، بينما تمنح جائزة التميّز الإعلامي لعمرو الليثي.

وجوائز الإبداع الفني ذهبت لكل من الفنان عماد رشاد، عبد الرحيم كمال، المايسترو نادر عباسي، مدير التصوير أحمد المرسي.

أهدى الأب بطرس رئيس المركز الكاثوليكي للسينما الدورة 72 من المهرجان إلى أرواح شهداء فلسطين خلال حفل الافتتاح.

وقال "دانيال" في كلمته خلال حفل الإفتتاح :" نهدي المهرجان لارواح الشهداء الابرياء الذين فقدوا حياتهم بسبب البغض والكراهية، شهظاء فلسطين والسودان والعالم اجمع طالبين لهم الرحمة من الله، ونناشد دول العالم ان تتحمل المسئولية لوقف هذه الحروب.

وتوافد النجوم على افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأل بطرس دانيال والذي يقام اليوم.

ومن أبرز الحاضرين، الكاتب عبد الرحيم كمال، حورية فرغلي، وعماد رشاد.

عقد الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان مقابلة مع المطربة ياسمين علي، وتم الاتفاق أن تقوم بإهداء مجموعة متميّزة من الأغنيات، وأغنية خاصة من أجل فلسطين لمُكرمي وجمهور المهرجان خلال حفل الافتتاح الذي سيقام الجمعة الموافق 23 فبراير 2024، بحضور المونسنيور نقولا هنري تيفاني سفير الفاتيكان بالقاهرة.



وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 46 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.

والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.

تشكّلت برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وبعضوية كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

تكريمات الكاثوليكي

تكريمات الكاثوليكي

تكريمات الكاثوليكي

تكريمات الكاثوليكي

تكريمات الكاثوليكي

تكريمات الكاثوليكي