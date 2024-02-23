عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غياب ماجدة زكي.. تفاصيل تكريمات المركز الكاثوليكي في حفل الافتتاح

صدى البلد

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي في حفل افتتاح الدورة 72 التي انطلقت اليوم عددا من الأسماء الفنية البارزة.

منحت جوائز الريادة السينمائية للفنان أحمد فؤاد سليم، والفنانة القديرة ماجدة زكي التي تغيبت عن التواجد ويتسلم ابنها التكريم يوم الاثنين، وسامح الصريطي، والفنانة هالة صدقي.

جائزة المركز الخاصة ذهبت للمخرج شريف عرفة، وتُمنح جائزة فريد المزاوي للفنان ناجي سعد، أما جائزة الأب يوسف مظلوم فتذهب للفنان جميل برسوم، بينما تمنح جائزة التميّز الإعلامي لعمرو الليثي.

وجوائز الإبداع الفني ذهبت لكل من الفنان عماد رشاد، عبد الرحيم كمال، المايسترو نادر عباسي، مدير التصوير أحمد المرسي.

إهداء الدورة 72 من المركز الكاثوليكي لأرواح شهداء فلسطين

توافد نجوم الفن على حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

أهدى الأب بطرس رئيس المركز الكاثوليكي للسينما الدورة 72 من المهرجان إلى أرواح شهداء فلسطين خلال حفل الافتتاح.

وقال "دانيال" في كلمته خلال حفل الإفتتاح :" نهدي المهرجان لارواح الشهداء الابرياء الذين فقدوا حياتهم بسبب البغض والكراهية، شهظاء فلسطين والسودان والعالم اجمع طالبين لهم الرحمة من الله، ونناشد دول العالم ان تتحمل المسئولية لوقف هذه الحروب.

وتوافد النجوم على افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأل بطرس دانيال والذي يقام اليوم.

ومن أبرز الحاضرين، الكاتب عبد الرحيم كمال، حورية فرغلي، وعماد رشاد.

عقد الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان مقابلة مع المطربة  ياسمين علي، وتم الاتفاق أن تقوم بإهداء مجموعة متميّزة من الأغنيات، وأغنية خاصة من أجل فلسطين لمُكرمي وجمهور المهرجان خلال حفل الافتتاح الذي سيقام الجمعة الموافق 23 فبراير 2024، بحضور المونسنيور نقولا هنري تيفاني سفير الفاتيكان بالقاهرة.


وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 46 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.

والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.

تشكّلت برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وبعضوية كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

تكريمات الكاثوليكي
تكريمات الكاثوليكي
تكريمات الكاثوليكي
تكريمات الكاثوليكي
تكريمات الكاثوليكي
تكريمات الكاثوليكي
تكريمات الكاثوليكي
تكريمات الكاثوليكي
تكريمات الكاثوليكي
تكريمات الكاثوليكي
تكريمات الكاثوليكي
تكريمات الكاثوليكي
تكريمات الكاثوليكي
تكريمات الكاثوليكي
أحمد فؤاد سليم أرواح شهداء فلسطين أحمد المرسي أرواح الشهداء الفنان احمد فؤاد سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وميدياما بدوري أبطال أفريقيا

بعد إعلان الصفقة الكبرى.. انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 56 جنيهًا

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

رئيس الوزراء : الإمارات تضخ 150 مليار دولار للاستثمار في رأس الحكمة

ترشيحاتنا

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

الأهلي يفوز على ميدياما الغاني ويضمن التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

شهادة بعائد 30٪ والشراء في هذا الموعد | تفاصيل

الإمارات تستثمر 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة

ربيع بائع البرتقال: شكيت في إسلامي بسبب هذه السيدة

الأهم محبة الملايين.. أول تعليق من نانسي عجرم على أزمة المدون الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيشوار في الثلاجة.. حيلة سحرية تفعلها دائما بعد معرفة نتائجها

غياب ماجدة زكي.. تفاصيل تكريمات المركز الكاثوليكي في حفل الافتتاح

أفضل روتين للعناية بالبشرة ليلا

هتلعب بالفلوس .. مواليد هذه الأبراج الأكثر حظا في المال والعمل

فيديو

فرص عمل وانتهاء أزمة الدولار.. تفاصيل أكبر صفقة استثمارية في مصر

ظاهرة جوية تتسبب في سقوط أمطار.. تحذير من الأرصاد

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ