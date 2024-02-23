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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إهداء الدورة 72 من المركز الكاثوليكي لأرواح شهداء فلسطين

الأب بطرس دانيال
الأب بطرس دانيال

أهدى الأب بطرس رئيس المركز الكاثوليكي للسينما الدورة 72 من المهرجان الي أرواح شهداء فلسطين خلال حفل الافتتاح.

وقال "دانيال" في كلمته خلال حفل الإفتتاح :" نهدي المهرجان لارواح الشهداء الابرياء الذين فقدوا حياتهم بسبب البغض والكراهية، شهظاء فلسطين والسودان والعالم اجمع طالبين لهم الرحمة من الله، ونناشد دول العالم ان تتحمل المسئولية لوقف هذه الحروب.

وتوافد النجوم على افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأل بطرس دانيال والذي يقام اليوم.

توافد نجوم الفن على حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

أغنية من أجل فلسطين.. اللمسات النهائية لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

ومن ابرز الحاضرين، الكاتب عبد الرحيم كمال، حورية فرغلي، وعماد رشاد.

عقد الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان مقابلة مع المطربة  ياسمين علي، وتم الاتفاق أن تقوم بإهداء مجموعة متميّزة من الأغنيات، وأغنية خاصة من أجل فلسطين لمُكرمي وجمهور المهرجان خلال حفل الافتتاح الذي سيقام الجمعة الموافق 23 فبراير 2024، بحضور المونسنيور نقولا هنري تيفاني سفير الفاتيكان بالقاهرة.


وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 46 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة. والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.

تشكّلت برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وبعضوية كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

الفنانة حنان مطاوع الكاتب عبد الرحيم كمال الكاثوليكى للسينما المركز الكاثوليكى المصرى للسينما المركز الكاثوليكى المصرى

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