أغنية من أجل فلسطين.. اللمسات النهائية لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

تقوم اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال رئيس لمهرجان وعضوية مجدي سامي و ميشيل ماهر، بوضع اللمسات النهائية لانطلاق فعاليات الدورة الثانية والسبعين لأقدم مهرجان سينمائي في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

عقد الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان مقابلة مع المطربة ياسمين علي، وتم الاتفاق أن تقوم بإهداء مجموعة متميّزة من الأغنيات، وأغنية خاصة من أجل فلسطين لمُكرمي وجمهور المهرجان خلال حفل الافتتاح الذي سيقام الجمعة الموافق 23 فبراير 2024، بحضور المونسنيور نقولا هنري تيفاني سفير الفاتيكان بالقاهرة.



وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 46 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة. والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.

تشكّلت برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وبعضوية كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت الفنانين وصُناع السينما والإعلاميين الذين سيتم منحهم تكريمات الدورة الثانية والسبعين، والتي سيتم توزيعها خلال حفل افتتاح المهرجان، وهي كالتالي:

جوائزالريادة السينمائية:

للفنان القدير/ أحمد فؤاد سليم للفنانة القديرة/ ماجدة زكي

للفنان القدير/ سامح الصريطي للفنانة القديرة/ هالة صدقي

جائزة المركز الخاصة: للمخرج القدير/ شريف عرفه

جائزة فريد المزاوي: للفنان القدير/ ناجي سعد

جائزة الأب يوسف مظلوم: للفنان القدير/ جميل برسوم

جائزة التميّز الإعلامي: للإعلامي القدير/ د. عمرو الليثي

جوائز الإبداع الفني:

للفنان القدير/ عماد رشاد للكاتب والمؤلف القدير/ عبد الرحيم كمال

للمايسترو القدير/ نادر عباسي لمدير التصوير القدير/ أحمد المرسي

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2023 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي:

للفنانة القديرة/ منى زكي عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"

جائزة أحسن ممثل في عمل درامي لكل من:

للفنان القدير/ خالد النبوي عن دوره في مسلسل "رسالة الإمام"

للفنان المتميّز/ محمد دياب عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية"

كما قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح

جائزة المركز التشجيعية: للفنان المتميّز/ طه دسوقي

وستقوم المذيعة والإعلامية المتألقة لميس سلامة لتقديم فقرات حفلي افتتاح وختام المهرجان للعام الرابع على التوالي، وسيذاع كلا الحفلين على الهواء مباشرة على قناة سات7 الفضائية الراعي الإعلامي للمهرجان على القمر الصناعي نايل سات (تردد 11354 أفقي)، في تمام السابعة مساءً،

جدير بالذكر أيضاً أن فعاليات الدورة الثانية والسبعين ستقام خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 23 فبراير وحتى يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وسيكون حضور عروض الأفلام بموجب دعوات شخصية مجانية يتم الحصول عليها من قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بدء من يوم 15 فبراير الجاري.