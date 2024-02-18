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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

من بينهم حنان مطاوع.. لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي

حنان مطاوع
حنان مطاوع

أيام قليلة وتنطلق الدورة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بمشاركة 6 أفلام، وتشكّلت لجنة تحكيم هذه الدورة.

اللجنة برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وعضوية كلٍ من: حنان مطاوع، داليا مصطفى، أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

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وكانت اللجنة العُليا للمهرجان اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 43 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة. والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.

 

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثانية والسبعين ستقام خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 23 فبراير وحتى يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وسيكون حضور عروض الأفلام بموجب دعوات شخصية مجانية يتم الحصول عليها من قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بدء من يوم 15 فبراير الجاري.

 

أغنية أنا بلا فخر الدورة الثانية الفنانة داليا مصطفى الفنانة حنان مطاوع الفنان أحمد شاكر المؤلف عبد الرحيم كمال

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