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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

أحمد سلامة وابنته
أحمد سلامة وابنته سارة

كشف الفنان أحمد سلامة، سر ابتعاد ابنته الفنانة سارة سلامة عن التمثيل لفترات، وقلة أعمالها الفنية خلال الفترة الماضية. 

قال أحمد سلامة في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، إن سارة سلامة أصبحت مُقلة في أعمالها الفنية بسبب أنها انتقائية في أدوارها واختيارها بعناية. 

تشارك سارة سلامة هذا العام بمسلسل نقطة سوداء خارج الموسم الدرامي الرمضاني، وشاركت العام الماضي 2023 بمسلسل الأجهر مع عمرو سعد، وكان أخر عمل قبلهما مسلسل إسعاف يونس عام 2020. 

 

أحمد سلامة

من جهة أخرى، كشف الفنان أحمد سلامة في لقاء خاص لـ صدى البلد، عن شخصيته في فيلم عيسى وقال إنه يجسد شخصية شريرة لشخص يُدعى صفوت، وهي شخصية مقابلة لشخصية الفنان خالد الصاوي، مشيرا إلى أنه يقدم الشر بشكل مختلف عما قدمه من قبل. 

وقال أحمد سلامة: “بحب شخصية الشرير لأن الشعب المصري طيب فيشوف الشخصية الطيبة شبهه لكن يتشد أكتر للشرير”، وحكي أنه عندما قدم شخصية شرير في مسرحية الملك لير أستاذ أحمد عبد الحليم مخرج العرض قدمه في شخصية شريرة كانت مفاجأة للناس وحققت نجاحا كبيرا وحصلت على جائزة أحسن ممثل مسرح في 2017”.

وأضاف أحمد سلامة: “ما حمسني في الفيلم كل عناصر العمل ومشاركة الفنان مينا مسعود مهمة جدا وهيفتح سوق لتسويق الفيلم المصري في الخارج”.

وتابع أحمد سلامة: “السينما المصرية عمرها أكثر من 100 سنة وهي  تاني دخل بعد القطن وتاريخ طويل 100 سنة”. 

واستطرد أحمد سلامة، أنه يشارك في مسلسل سر إلهي في رمضان المقبل والعمل جميل جدا 15 حلقة، مشيرا إلى أنه يجسد بالمسلسل شخصية محام شرير غير تقليدي. 

واستكمل أحمد سلامة قائلا: “قدمت دور الطيب كثيرا لحد مسلسل للعدالة وجوه كثيرة وأنا بحب مهنة التمثيل جدا وبشتغل فيها بقالي أكثر من 50 سنة منذ إن كنت طفل وعملت مع مخرجين كبار مثل صلاح أبو سيف، حسن الإمام، يوسف شاهين، عاطف الطيب، إسماعيل عبد الحافظ”. 

مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليئ بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

 

فيلم عيسى

وتدور احداث فيلم عيسي في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض و التشويق، أحداثة تحمل في نهايتها عدد من الصدمات و المفاجأت. 

فيلم عيسى من بطولة مينا مسعود، خالد الصاوي،  احمد سلامه ، رنا رئيس، نانسي صلاح، محمود حجازي، إسلام حافظ، سامي مغاوري عدد كبير من الفنانين، ومن تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

 

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