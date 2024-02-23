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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الرُقي والاخلاق.. أصالة تدعم نانسي عجرم بعد أزمة المدون الإسرائيلي

أصالة - نانسي عجرم
أصالة - نانسي عجرم

دعمت الفنانة أصالة نصري، الفنانة نانسي عجرم، في أزمة ظهورها مع مدون السياحة الإسرائيلي، التي حدثت قبل عدة أيام. 

وكتبت أصالة، عبر حسابها على موقع إكس: «مسيرة 21 سنة من الرُقي والأخلاق مع الصغير قبل الكبير، وبشهادة الكل، مش رح تتأثر بكم شخص عم بحاول يسلط الضوء على صفحته من ورا أهم فنانة عربية، كلنا عارفين مين نانسي، والحاقد قبل المعجب». 

تغريدة أصالة 

أزمة نانسي عجرم

كتبت الفنانة نانسي عجرم، منشورا مطولا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله تجاهلها لأزمة ظهورها مع مدون سياحة إسرائيلي قبل عدة أيام. 

وكتبت نانسي عجرم، في منشورها عبر فيسبوك: «ما زلت عند وعدي بألا أعلّق على تفاهات بعض الموتورين.. والمحرضين والذين يصطادون في الماء العكر». 

وتابعت نانسي عجرم: «الأهم بالنسبة إلي محبة الكثيرين وهم بالملايين .. شكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم. لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان. ولكل حاقدٍ وعد، وعدٌ بأن تبقى محبة الناس درعًا تحميني من الكراهية والشر والحقد.. أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق، من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي. 

وأضافت نانسي عجرم: «لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة ولن ينال مني أي لاهثٍ وراء الأضواء.. هدفي واضح، وطنيتي لا تُمسّ ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوةٍ من مسيرتي.. ألقاكم في مواعيد نجاحٍ أخرى مقبلة بإذن الله.. لكم حبي ولهم دعاءٌ بالصبر». 

يأتي ذلك بعدما ظهرت نانسي عجرم قبل عدة أيام مع مدون سياحة إسرائيلي في قبرص على هامش حفل غنائي لها هناك، ما دفع أحد المحامين اللبنانيين لتحريك دعوى قضائية ضدها بسبب مخالفتها مقاطعة إسرائيل في دولة لبنان. 

منشور نانسي عجرم 

أحدث أغاني نانسي عجرم

في أول أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث أنها تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات واحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.


الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور.

وأطلقت نانسي عجرم كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني، والذى من المقرر طرحه بدور العرض يوم 24 مايو 2024.

وشاركت نانسي عجرم متابعيها على "إنستجرام" لينك أغنية "آخر إصدار"، والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري. 

 

نانسي عجرم تكسر حاجز المليار مشاهدة

وحققت أغنية “علشانك” لـ نانسي عجرم، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ مليار مشاهدة عبر موقع “التيك توك”.

أغنية “حبك سفاح” كلمات: شادي نور، و‎ألحان: بلال سرور، و‎توزيع: هاني يعقوب.

 

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