الأهم محبة الملايين.. أول تعليق من نانسي عجرم على أزمة المدون الإسرائيلي

كتبت الفنانة نانسي عجرم، منشورا مطولا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله تجاهلها لأزمة ظهورها مع مدون سياحة إسرائيلي قبل عدة أيام.

وكتبت نانسي عجرم، في منشورها عبر فيسبوك: «ما زلت عند وعدي بألا أعلّق على تفاهات بعض الموتورين.. والمحرضين والذين يصطادون في الماء العكر».

وتابعت نانسي عجرم: «الأهم بالنسبة إلي محبة الكثيرين وهم بالملايين .. شكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم. لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان. ولكل حاقدٍ وعد، وعدٌ بأن تبقى محبة الناس درعًا تحميني من الكراهية والشر والحقد.. أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق، من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي.

وأضافت نانسي عجرم: «لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة ولن ينال مني أي لاهثٍ وراء الأضواء.. هدفي واضح، وطنيتي لا تُمسّ ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوةٍ من مسيرتي.. ألقاكم في مواعيد نجاحٍ أخرى مقبلة بإذن الله.. لكم حبي ولهم دعاءٌ بالصبر».

يأتي ذلك بعدما ظهرت نانسي عجرم قبل عدة أيام مع مدون سياحة إسرائيلي في قبرص على هامش حفل غنائي لها هناك، ما دفع أحد المحامين اللبنانيين لتحريك دعوى قضائية ضدها بسبب مخالفتها مقاطعة إسرائيل في دولة لبنان.

منشور نانسي عجرم

أحدث أغاني نانسي عجرم

في أول أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث أنها تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات واحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.



الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور.

وأطلقت نانسي عجرم كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني، والذى من المقرر طرحه بدور العرض يوم 24 مايو الجارى.

وقامت نانسيعجرم بمشاركة متابعيها على "إنستجرام" لينك أغنية "آخر إصدار"، والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

نانسي عجرم تكسر حاجز المليار

وحققت أغنية “علشانك” لـ نانسي عجرم، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ مليار مشاهدة عبر موقع “التيك توك”.

أغنية “حبك سفاح” كلمات: شادي نور، و‎ألحان: بلال سرور، و‎توزيع: هاني يعقوب.

أعمال نانسي عجرم

من جهة أخرى، حصدت نانسي عجرم، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتمكنت نانسي عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”.

الأغنية حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام، وهى باللهجة اللبنانية.

وكانت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، طرحت كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلى كنعان، والذى تم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.