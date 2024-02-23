بعد زواج 5 سنوات .. طلاق بسمة ماهر وأحمد كشك

أعلنت الفنانة بسمة ماهر انفصالها عن الفنان أحمد كشك، بعد زواج دام 5 سنوات.

و كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم تم الطلاق الرسمى بينى وبين أبو بنتى، أحمد كشك".

أحمد كشك شارك في بطولة مسلسل "الأصلي"، وهو من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين



يذكر ان الثنائى أحمد كشك وبسمة ماهر تزوجوا في يناير عام 2019، في أحد الفنادق الكبرى، في القاهرة وسط حضور عدد من الفنانين وأصدقائهما وعائلتهما.