أخبار الفن| حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته.. وفاة والدة ساندرا نشأت

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد” العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن أمير عيد و رنا رئيس والمخرجة ساندرا نشات:

انتشرت خلال الساعات الماضيه أنباء عن انفصال الفنان أمير عيد وزوجته ليلى الفاروق والغاء متابعتهما لبعضهما لبعض على موقع انستجرام.



كشفت الفنانة رنا رئيس عن طقوسها الخاصة التي تحتفل بها في عيد الحب ، مشيرة إلى أن حياتها الشخصية خط أحمر لا تحب الحديث عنها.

رحلت عن عالمنا، اليوم، انطوانيت توفيق نصري دحدوح والدة المخرجة ساندرا نشأت، بعد صراع طويل مع المرض، وكانت محتجزة داخل إحدى المستشفيات الكبرى في محافظة القاهرة، وتدهورت حالتها الصحية، ومكثت داخل العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة.

شارك عدد من نجوم الفن والغناء بأولى حفلات "ليال مصرية سعودية" التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه السعودية، في دار الأوبرا المصرية.