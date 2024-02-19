عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته.. وفاة والدة ساندرا نشأت

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد” العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن أمير عيد و رنا رئيس والمخرجة ساندرا نشات:

 

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته وإلغاء متابعة بعضهما على إنستجرام

انتشرت خلال الساعات الماضيه أنباء عن انفصال الفنان أمير عيد وزوجته ليلى الفاروق والغاء متابعتهما لبعضهما لبعض على موقع انستجرام.


ماحتفلتش بالفلانتين.. رنا رئيس لصدى البلد: قضيته في البيت وعملت بيتزا


كشفت الفنانة رنا رئيس عن طقوسها الخاصة التي تحتفل بها في عيد الحب ، مشيرة إلى أن حياتها الشخصية خط أحمر لا تحب الحديث عنها.


وفاة والدة المخرجة ساندرا نشأت بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا، اليوم، انطوانيت توفيق نصري دحدوح والدة المخرجة ساندرا نشأت، بعد صراع طويل مع المرض، وكانت محتجزة داخل إحدى المستشفيات الكبرى في محافظة القاهرة، وتدهورت حالتها الصحية، ومكثت داخل العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة.

نجوم الفن والغناء يحضرون حفل ليالي سعودية مصرية في الأوبرا

شارك عدد من نجوم الفن والغناء بأولى حفلات "ليال مصرية سعودية" التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه السعودية، في دار الأوبرا المصرية.

امير عيد ساندرا نشأت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"أتمنى ميكونش صح".. شوبير يعلن خبرا صادما عن محمد صلاح

بالأحضان.. صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى يشعل السوشيال ميديا

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

قرار عاجل بشأن استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في إسطنبول

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته وإلغاء متابعة بعضهما على إنستجرام

أبوعوف وشاهين| ارتفاع جنوني لأسعار القهوة في مصر.. ما هي الأسباب؟

موضوعات متعلقة

أربعة مليارات جنيه.. تركي آل الشيخ يعلن دعم السينما المصرية

وفاة والدة المخرجة ساندرا نشأت بعد صراع مع المرض

بحضور نجوم الفن.. ماجد المهندس يحيي أولى فقرات حفل ليالي سعودية مصرية بالأوبرا

وزيرة الثقافة ونجوم الفن وتركي آل الشيخ.. لقطات من حفل الليلة السعودية المصرية

سفير مصر في السعودية يحضر مسرحية "تييت".. وحلمي يعلق: نورتوني |صور

أشرف عبد الباقي يكشف حقيقة استعانته بمدرب تمثيل لتجسيد تامبي

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته وإلغاء متابعة بعضهما على إنستجرام

منير وشيرين والمهندس فى "ليلة سعودية - مصرية" اليوم

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق: علينا دعم جهاز المنتخب في المرحلة المقبلة للوصول للمونديال

مـ جزرة لـ العمال في مصانع إيلون ماسك.. تفاصيل

دعاء للمريض في ليلة النصف من شعبان.. «فيها يفرق كل أمر حكيم»

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

تفاصيل سحب تركيا الجنسية من محمود حسين مرشد الإخوان في إسطنبول

تسهيل سداد الاشتراكات.. بروتوكول تعاون بين هيئة التأمينات الاجتماعية والقومية للبريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض × أسود.. مي عمر تثير الجدل بفستان جريء| شاهد

فستان قصير.. داليا البحيري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

مفاجأة صادمة بعد وضع كاميرا لرصد الغزلان في إحدى الغابات ببريطانيا

بعد وفاته.. انتشار صورة تجمع الأميرة رجوة في طفولتها بوالدها.. شاهد

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ