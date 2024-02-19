أخبار الفن| حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته.. وفاة والدة ساندرا نشأت

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد” العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن أمير عيد و رنا رئيس والمخرجة ساندرا نشات:
حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته وإلغاء متابعة بعضهما على إنستجرام
انتشرت خلال الساعات الماضيه أنباء عن انفصال الفنان أمير عيد وزوجته ليلى الفاروق والغاء متابعتهما لبعضهما لبعض على موقع انستجرام.
ماحتفلتش بالفلانتين.. رنا رئيس لصدى البلد: قضيته في البيت وعملت بيتزا
كشفت الفنانة رنا رئيس عن طقوسها الخاصة التي تحتفل بها في عيد الحب ، مشيرة إلى أن حياتها الشخصية خط أحمر لا تحب الحديث عنها.
وفاة والدة المخرجة ساندرا نشأت بعد صراع مع المرض
رحلت عن عالمنا، اليوم، انطوانيت توفيق نصري دحدوح والدة المخرجة ساندرا نشأت، بعد صراع طويل مع المرض، وكانت محتجزة داخل إحدى المستشفيات الكبرى في محافظة القاهرة، وتدهورت حالتها الصحية، ومكثت داخل العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة.
نجوم الفن والغناء يحضرون حفل ليالي سعودية مصرية في الأوبرا
شارك عدد من نجوم الفن والغناء بأولى حفلات "ليال مصرية سعودية" التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه السعودية، في دار الأوبرا المصرية.