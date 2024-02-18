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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته والغاء متابعة بعضهما على انستجرام

امير عيد وزوجته
امير عيد وزوجته

انتشرت خلال الساعات الماضيه أنباء عن انفصال الفنان أمير عيد وزوجته ليلى الفاروق والغاء متابعتهما لبعضهما لبعض على موقع انستجرام.

وعلم صدي البلد ان أمير عيد من البداية لم يكن يتابع اي اشخاص بما فيهم زوجته. 

أمير عيد وزوجته:

و أثارت ليلى الفاروق حالة من الجدل بسبب صورة لها عبر انستجرام مع أحد أصدقائها وهو ما دفعها للرد عبر انستجرام ، وعلقت ليلى الفاروق، على خبر ارتباطها بشخص آخر، حيث نشرت صورة أخرى عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت قائلة: "أنا وأصحابي الولاد، اللي زي أخواتي، بالظبط كتير، والحمد الله عندي أصدقاء عزاز عليّا أوي".

وحذفت ليلى فاروق بعض صورها مع أمير عيد على حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، لكنها ما زالت تتابعه.

زوجة المطرب والموسيقي أمير عيد هي ليلى الفاروق، فنانة تشكيلية ولدت عام 1983م في القاهرة، حيث التحقت بقسم الرسم الزيتي بكلية الفنون الجميلة وتخرجت عام 2006، ومنذ طفولتها تربطها هي وزوجها امير عيد علاقة حب توجت بالزواج.

وكشف أمير عيد عن تفاصيل زواجه بالفنانة التشكيلية ليلى فاروق، أثناء لقائه مع برنامج تقديم الإعلامي محمود سعد، قائلا: "تزوجت في ظروف بالغة الصعوبة، إذ كنت لا أمتلك أموالا، وأعافر من أجل العبور للجمهور، كنت لا أستطيع شراء شقة وشبكة، ونصحتني ليلى أن أطلب يدها للزواج، وبالفعل حدث وتزوجنا، وأقمنا الفرح فوق السطوح، وساعدني شقيقي على شراء الطعام للضيوف من أحد المطاعم".

ونصح أمير عيد في هذا اللقاء الجمهور، بعدم الإفراط في تكاليف الزواج، وتسهيل الحياة على الطرفين، وطالب بضرورة تغيير الأفكار والتقاليد القديمة التي ترهق كاهل الأسرة المصرية.

امير عيد

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حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته والغاء متابعة بعضهما على انستجرام

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