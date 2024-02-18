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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماحتفلتش بالفلانتين.. رنا رئيس لصدى البلد: قضيته في البيت وعملت بيتزا

رنا رئيس
رنا رئيس

كشفت الفنانة رنا رئيس عن طقوسها الخاصة التي تحتفل بها في عيد الحب ، مشيرة إلى أن حياتها الشخصية خط أحمر لا تحب الحديث عنها.

وتحدثت رنا رئيس في تصريحات لصدي البلد ، قائلة: ما احتفلتش بعيد الحب، وقضيته في البيت، روحت عملت بيتزا وقعدت آكل وأنا بحب الطبخ وشاطرة فيه وبعمل أكلات كتير.

و أكدت رنا رئيس أن حياتها الشخصية خط أحمر و لا تحب الحديث عنها في الإعلام ، رافضة التعليق على إذا كانت في علاقة ارتباط أم لا خلال الفترة المقبلة. 

واحتفلت رنا رئيس مؤخرا ، ببدء اول يوم تصوير بفيلم عيسى ، بجانب عدد كبير من النجوم ، و ذلك للمنافسة به خلال عام 2024

وحضر أبطال العمل من الفنانين المشاركين في فيلم عيسى، من بينهم: خالد الصاوي وأحمد سلامة ورنا رئيس ونانسي صلاح ومحمود حجازي وإسلام حافظ وسامي مغاوري وآخرين، وتم الإعلان خلال الاحتفال ببدء تصوير الفيلم عن تقديم النجم العالمي مينا مسعود لدور البطولة وشخصية عيسى.

وتدور احداث فيلم عيسي في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض و التشويق ، أحداثة تحمل في نهايتها عدد من الصدمات و المفاجأت

فيلم عيسى من بطولة مينا مسعود، خالد الصاوي،  احمد سلامه ، رنا رئيس، نانسي صلاح، محمود حجازي، إسلام حافظ، سامي مغاوري عدد كبير من الفنانين، ومن تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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