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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وحشني سماع الأذان.. أول تعليق من سعد لمجرد بعد خروجه من السجن

سعد لمجرد
سعد لمجرد

كشف الفنان المغربي سعد لمجرد، عن اشتياقه لوالده وبلاده، بعد خروجه من السجن بعفو مؤقت من القضاء الفرنسي.

وقال سعد لمجرد في تصريحات: دائمًا يوحشني والدي، وتوحشني بلادي وأرض بلادي، وحشني سماع الأذان، وحشني أغني في المغرب وأتجاوب مع الناس، وحشني احتفل مع أهلي وأحبابي وأحيي حفل زفاف أو سبوع.

الموسيقار طلال يجمع سعد لمجرد ويسرا محنوش في ديو "عندي فكرة"

سعد لمجرد يتضامن مع دنيا بطمة.. بهذه الرسالة

أعمال سعد لمجرد 

اقتربت أحدث كليبات الفنان سعد لمجرد “محتال الحب” من تحقيق المليون مشاهدة ، بعد ساعات من طرحها على موقع “يوتيوب” .

وطرح الفنان سعد لمجرد أحدث كليباته الغنائية باللهجة اللبنانية بعنوان "محتال الحب"، عبر قناته بموقع "يوتيوب خلال الساعات القليلة الماضية .

وطرح الفنان المغربي سعد لمجرد والفنانة التونسية يسرا محنوش دويتو غنائي وكليب جديد بعنوان "عندي فكرة" من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، كلمات رامي العبودي، توزيع جلال الحمداوي، وإشراف عام خالد أبو منذر ، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل فني فريد شعاره الطرب ، يستمتع خلاله الجمهور بوجبة فنية راقية من جمال الأداء ورقة النغم وروعة الكلمات .

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