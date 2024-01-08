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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سعد لمجرد يتضامن مع دنيا بطمة.. بهذه الرسالة

دنيا بطمة
دنيا بطمة

حرص المطرب المغربي سعد لمجرد على دعم صديقته الفنانة دنيا بطمة ، وذلك قبل النطق بالحكم الأخير فى قضيتها الشهير بأسم حمزة مون بيبي.

ونشر لمجرد إستوري على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام” لدعم صديقته قائلا: أختي دنيا الله يفرج همك ويريح بالك ويقوي إيمانك.
 

دنيا بطمة تتحدث عن قضيتها 

تحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مجددًا  عن قضيتها الأخيرة، والمعروفة إعلاميا بقضية حمزة مون بيبي، وذلك بالتزامن مع جلسة جديدة ستقام غدًا في القضية، موجهة رسالة إلى السيدة المشكي فيها بالقضية.

وكتبت دنيا بطمة، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، قائلة: غدا جلسة المشتكى بها، وفي كل مرة تتهرب من التبليغ لعدم الحضور، لماذا الهروب من القضاء لي مدايرش كيواجه مدیرش متخافش كيفما، واجهنا إحنا لست فوق القانون وماشي عيب تكوني متهمة إلى أن تثبت إدانتك وخصوصا إذا ماشي بشهادة زور، بالدليل والبرهان ولا أنتي مواطنة مغربية VIP.

وتابعت دنيا بطمة: كلنا سواسية أمام القضاء المغربي، والذي يتطال لحد الآن وهو صديقك المقرب ولا زال مستمرا في السب والقذف والتشهير وحتى في أشياء لا تعنيه فقط، وأنا مصممة على المطالبة بحقي، ومراوغتكم وهروبكم من القضاء أكبر دليل أنكم خايفين من المواجهة.

المغربى سعد لمجرد سعد لمجرد دنيا بطمة حمزة مون بيبي

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