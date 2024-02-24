عضو الغرفة التجارية بدمياط: مشروع رأس الحكمة يجعل مصر أهم مقصد سياحي بالعالم

صرح الدكتور محمد أنور العرابي،عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، ، ان إتمام صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية وحجم استثمارات يصل إلى 150 مليار دولار، يعد بمثابة النقلة الاقتصادية الهامة في تاريخ مصر الاقتصادى ليصبح المشروع الاستثماري الأهم والأبرز في تاريخ مصر.

وأضاف، بأن إتمام الصفقة في هذا التوقيت الدقيق والحاسم يكشف عن عبقرية وبراعة حكومية في التفكير والتخطيط والتحصير لمجابهة الأزمات العالمية الحالكة، ونبوغ سياسي يُضاف إلى سجل إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأشار الى إن ما تحصده مصر من ثمار هذا المشروع هو الذي طالما حلمنا به منذ سنوات وتمنينا أن نُشارف العالمية من خلال مشروعات تنموية سياحية كبرى تعيد مصر إلى مكانتها كأهم مقصد سياحي في العالم، وأفضل وجهة استثمارية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتابع الدكتور محمد أنور العرابي ،كم كان دليلًا جليًا على قوة هذا المشروع وتأثيره، انخفاض قيمة الدولار في الأسواق الموازية وبدء انخفاض أسعار السلع مع العودة تدريجيا إلى الأسعار العادلة لكافة المنتجات في الأسواق، فمصر العظيمة ستبقى دائمًا أكبر من كل الشدائد وعصية على الهوان وساعية نحو المجد والازدهار حيث إن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.