منى زكي أفضل ممثلة عن مسلسل تحت الوصاية من المركز الكاثوليكي

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي في نسخته الـ 72 ، برئاسة بطرس دانيال ، الفنانة مني زكي ، و منحها جائزة أفضل ممثلة لعام 2023 عن مسلسل تحت الوصاية.



وغابت منى زكي عن الحفل بسبب ظروف صحية، وتسلم الجائزة بدلا منها الفنانة حورية فرغلي.

وقدمت المطربة ياسمين علي، الفقرة الغنائية خلال الحفل وأطربت الحضور بمجموعة من أغانيها، كما قدمت أغنية خاصة خلال الحفل من أجل فلسطين

وتضم لجنة تحكيم النسخة الـ72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، مجموعة من الفنانين، هم: داليا مصطفى وحنان مطاوع وأحمد شاكر، والكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد على، والناقد الفني على الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.

وحضر الحفل الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، والفنان جميل برسوم، الفنان عمادرشاد وزوجته والفنان احمد فؤاد سليم، والفنانة حورية فرغلي، والموسيقار نادر عباسي، والفنان طه دسوقي وزوجته، لحضور حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي اليوم، في دورته ال72.

وكانت اللجنة العليا للمهرجان قد اختارت 6 أفلام متوافقة للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من بين 43 فيلمًا تم عرضهم تجاريًا هذا العام، بجانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهي: "انا لحبيبي"، و"19 ب"، و"بيت الروبي"، و"وش في وش" و«ڤوي! ڤوي! ڤوي"، و"أنف وثلاث عيون"

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