عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منى زكي أفضل ممثلة عن مسلسل تحت الوصاية من المركز الكاثوليكي

صدى البلد

كرم  مهرجان المركز الكاثوليكي في نسخته الـ 72 ، برئاسة بطرس دانيال ، الفنانة مني زكي ، و منحها جائزة أفضل ممثلة لعام 2023 عن مسلسل تحت الوصاية.


وغابت منى زكي عن الحفل بسبب ظروف صحية، وتسلم الجائزة بدلا منها الفنانة حورية فرغلي.

وقدمت المطربة ياسمين علي، الفقرة الغنائية خلال الحفل وأطربت الحضور بمجموعة من أغانيها، كما قدمت أغنية خاصة خلال الحفل من أجل فلسطين

وتضم لجنة تحكيم النسخة الـ72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، مجموعة من الفنانين، هم: داليا مصطفى وحنان مطاوع وأحمد شاكر، والكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد على، والناقد الفني على الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.

وحضر الحفل الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، والفنان جميل برسوم، الفنان عمادرشاد  وزوجته  والفنان احمد فؤاد سليم، والفنانة حورية فرغلي، والموسيقار نادر عباسي، والفنان طه دسوقي وزوجته، لحضور حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي اليوم، في دورته ال72.

 

وكانت اللجنة العليا للمهرجان قد اختارت 6 أفلام متوافقة للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من بين 43 فيلمًا تم عرضهم تجاريًا هذا العام، بجانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهي: "انا  لحبيبي"، و"19 ب"، و"بيت الروبي"، و"وش في وش" و«ڤوي! ڤوي! ڤوي"، و"أنف وثلاث عيون"

IMG_20240224_025647
IMG_20240224_025647
images (42)
images (42)
164385-حورية
164385-حورية
images (41)
images (41)
images (40)
images (40)
منى زكى مهرجان المركز الكاثوليكي تحت الوصاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

أمطار وسحب تحجب الشمس.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم

ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات

ترشيحاتنا

روسيا تفرض قيودا جديدة على الاتحاد الأوروبي

سيتى ستارز وداندى مول.. أماكن مميزة لاستخرج الفيش والتشبيه

رمضان 2024.. تعرف على أطول وأقصر أيام الصيام

عرض جديد من الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف تطورات أزمة كهربا مع الزمالك

سلع رمضان بأسعار مخفضة.. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

بانكوك تفوز بلقب أطول اسم في العالم.. لن تصدق عدد حروفه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بانكوك تفوز بلقب أطول اسم في العالم.. لن تصدق عدد حروفه

طريقة عمل العيش الشامي بالسمسم وحبة البركة

امرأة تضع الآيباد في الفرن بدلًا من الطعام.. ماذا حدث؟

بتر قدم فنان شهير.. مركز عالمى يقدم طرق الوقاية من السكر

فيديو

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ