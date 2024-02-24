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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: هذه أبرز مميزات كولر.. وتحركات وسام أبوعلي جيدة

ضياء السيد
ضياء السيد

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأهلي نجح في استغلال الهجمات المرتدة، خلال مواجهة ميدياما الغاني، التي فاز بها الأحمر بهدف نظيف، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تحدثنا عن أن فريق ميدياما سيتحلى بالحماس والأمل، وأن الأهلي عليه أن يستغل الهجمات المرتدة".

وأضاف: "الشوط الأول لم يكن جيدًا من النادي الأهلي، نظرًا لظروف رحلة السفر إلى غانا، وعدم انسجام ثلاثي خط الوسط، لكنه دافع بشكل جيد".

وتابع: "مصطفى شوبير وياسر إبراهيم تألقا بشكل كبير للمباراة الثانية على التوالي، وكريم نيدفيد ظهر بشكل جيد من الناحية الدفاعية، لكنه لم يظهر بشكل جيد هجوميًا".

وأكمل: "الشوط الثاني كان جيدًا من الأهلي، وعمرو السولية كان من نجوم المباراة فيه، وأكرم توفيق كان رائعًا بعد نزوله أيضًا، والأهلي نجح في تسجيل هدف من جملة رائعة".

وواصل: "من مميزات مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي في تطوير الأجنحة هو منح الفرصة لهم بالتواجد في المنطقة التي تساعدهم على تسجيل الأهداف".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "الأهلي حقق فوزًا جيدًا، ووسام أبو علي ظهر بشكل جيد، هو لديه تحركات وسرعات جيدة، ونتمنى أن له التوفيق في الفترة المقبلة".

ضياء السيد مصطفى شوبير ياسر ابراهيم كريم نيدفيد عمرو السولية اكرم توفيق وسام أبو علي

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