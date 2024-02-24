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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة عائلية أوتوماتيك بـ 7 مقاعد موديل 2016 .. بأفضل سعر

سوزوكي ارتيجا موديل
سوزوكي ارتيجا موديل 2016

ظهرت السيارة العائلية سوزوكي ارتيجا للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 190 ألف كيلومترًا، حيث تباع تحت حالة المستعمل، ولكنها تتمتع بمفهوم الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، مع باقة من التجهيزات

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وتنتمي السيارة سوزوكي ارتيجا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع إلى موديلات 2016، وتعتبر من ابرز السيارات العائلية التي قدمت بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الـ 7 مقاعد، مع مقصورة تتسم بالرحابة وتجهيزات متنوعة.

سوزوكي ارتيجا موديل 2016 

وتضم السيارة سوزوكي ارتيجا 2016 مكيف هواء مع مخارج خلفية، نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، وزجاج كهربائي التحكم للاربعة نوافذ، قفل مركزي للابواب "سنتر لوك"، ريموت تحكم، مصابيح ضباب، مرايات جانبية كهربائية التحكم مزودة بإشارات ضوئية، جنوط متعددة الاضلاع ذات مظهر هندسي انيق.

سوزوكي ارتيجا موديل 2016 

وتحتوي السيارة سوزوكي ارتيجا على سبويلر خلفي مدعوم باشاراة STOP عند الفرامل، ووجود حساسات ركن خلفية، مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف، بينما تأتي بأبعاد خارجية تقرب من 4265 مم للطول الكلي و1695 مم للعرض.

سوزوكي ارتيجا موديل 2016 

وتعتمد السيارة سوزوكي ارتيجا على قدرات فنية تتضمن ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ 104 حصان و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

سوزوكي ارتيجا موديل 2016 

سعر السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2016 

 

تباع السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2016 صاحبة هذا الموضوع بسعر 510 ألف جنيه، بعد أن ظهرت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال.

سوزوكي ارتيجا سوزوكي ارتيجا سعر سوزوكي ارتيجا سعر سوزوكي ارتيجا موديل 2016

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