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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ليلى أحمد زاهر تستعرض أناقتها برفقة خطيبها هشام جمال| شاهد

ليلى أحمد زاهر برفقة
ليلى أحمد زاهر برفقة خطيبها هشام جمال

حرصت الفنانة ليلى أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ليلي أحمد زاهر في الصور بإطلالة كلاسيكية انيقة، حيث ارتدت جيبة طويلة مع توب بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات او تطريزات ونسقت معها حزام عريض حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت ليلي أحمد زاهر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الذهبي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلي أحمد زاهر على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة للغاية.

ليلي أحمد زاهر و خطيبها
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