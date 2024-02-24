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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح أحدث مركز خدمة عملاء بـ «الشروق»

صدى البلد

افتتح  الدكتور المهندس خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع يرافقه المهندس سامى ابو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء  احدث مركز خدمة العملاء بهندسة الشروق التابع لقطاع المدن الجديدة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء..


وقام المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشرح وافي لمكونات مركز الخدمة الذي تم انشائه علي أحدث النظم والأجهزة وطبقا للهوية البصرية الموحدة للشركة القابضة وطبقا لدليل تقييم مراكز خدمة العملاء بالشركة القابضة لكهرباء مصر يتكون مركز الخدمة من صالة خدمة العملاء والمنطقة الذكية وصالة لذوى الهمم وكبار السن والشحن الليلى ومكتب لكبار المشتركين ومكتب لتهيئة وفحص العدادات وقاعة للتدريب وبوفية لخدمة المشتركين.


واستهل العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع ورئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء الجولة بتفقد الغرفة المخصصة والمجهزة لذوي الهمم وكبار السن في إطار الاهتمام الشديد الذي توليه الشركة القابضة لكهرباء مصر بهم تمشيا مع سياسة الدولة وتم عرض الخدمات شاشات باللمس لضعاف السمع و الصم ، كما تم تقديم أول نسخة من دليل الخدمات مطبوعة بطريقة برايل للمكفوفين.


وتم استعراض ما قامت به الشركة من تزويد بعض مراكز الخدمة بمترجمين لغة أشارة، والورشة التدريبية التى نظمتها الشركة للعاملين بخدمة العملاء لتدريبهم على لغة الإشارة.


ثم استعرض سيادته المنطقة الذكية والتي من خلالها يمكن للمواطن ان يقوم بالخدمة بنفسه ومزود بخدمة الواى فاى.
ثم قام سيادته بالاطلاع علي نظام العمل داخل صالة خدمة العملاء المكونة من ١٢ شباك منها ونظام الحجز  (QS)
وتم استعراض dashboard بها جميع البرامج المستخدمة داخل مراكز خدمة العملاء، وتطبيق خدمات كهرباء القناة على الموبايل لعرض الخدمات ومواقع وعناوين مراكز خدمة العملاء واستطلاع رأى العملاء، و QR
موحد لعرض جميع التطبيقات والخدمات التى تخص العملاء، وقنوات الخدمات على الواتساب آب والتليجرام يتم عرض الخدمات والنصائح والأرشادات والتعليمات وفيديوهات للخدمات بلغة الأشارة، وكذلك حجز المواعيد بمراكز الخدمة.


وإستكمالاً للتطور التكنولوجي تم استعراض المكتبة التى بها جميع احتياجات مراكز الخدمة من وسائل مساعدة من برامج وتعريفات للأجهزة والطابعات والاسكانر وماكينات التصوير وقارئ كروت الشحن، وتم استعراض المكتبة التى تحتوى على جميع القرارات واللوائح بالشركة التى تساعد العاملين على أداء عملهم ، بالإضافة المكتبة التعليمية التى تحتوى على جميع البرامج التدريبية التى يتم تدريب العاملين بمراكز خدمة العملاء  للأطلاع عليها بإستمرار لضمان التأكد من جاهزيتهم بالإضافة لهذه التطورات فتم تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لتلاحق كم التطورات  ولتحسين أدائهم تم عمل جدارات للعاملين بمراكز خدمة العملاء وبطاقات وصف لتوضح مسئولياتهم وذلك لمتابعة الخدمات وضمان جودتها، وإستقبال وحل جميع الشكاوى علي وجه السرعة.


كما استعرض  البرنامج المعد من شركة القناة المخصصة باربع لغات يقوم فيها العملاء بتقييم مُقدم الخدمة ومركز الخدمة والخدمة نفسها.

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