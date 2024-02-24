لأول مرة.. دليل خدمات للمكفوفين بـ«طريقة برايل» بمركز خدمة الكهرباء في الشروق

قال المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء: إن مركز خدمة الكهرباء بالشروق تم إنشاؤه علي أحدث النظم والأجهزة؛ طبقًا للهوية البصرية الموحدة للشركة القابضة وطبقا لدليل تقييم مراكز خدمة العملاء بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

ويتكون مركز الخدمة من صالة خدمة العملاء والمنطقة الذكية وصالة لذوى الهمم وكبار السن والشحن الليلى ومكتب لكبار المشتركين ومكتب لتهيئة وفحص العدادات وقاعة للتدريب وبوفية لخدمة المشتركين.

ويقدم المركز عدد من الخدمات عن طريق شاشات باللمس لضعاف السمع والصم، وموظفين تم تدريبهم على لغة الإشارة للتواصل مع المشتركين ذوى الهمم؛ كما تم تقديم أول نسخة من دليل الخدمات مطبوعة بطريقة برايل للمكفوفين.

كما يتكون مركز الخدمة من صالة خدمة العملاء والمنطقة الذكية وصالة لذوى الهمم وكبار السن والشحن الليلى ومكتب لكبار المشتركين ومكتب لتهيئة وفحص العدادات وقاعة للتدريب وبوفية لخدمة المشتركين.

وقام الدكتور المهندس خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع يرافقه المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بافتتاح احدث مركز خدمة العملاء بهندسة الشروق التابع لقطاع المدن الجديدة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.





