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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج تُشارك بفعاليات مؤتمر تكنولوجيا المعلومات ودورها في تطوير قطاعات الدولة

صدى البلد

شاركت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج، في فعاليات المؤتمر الذى نظمته لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، تحت عنوان "دور تكنولوجيا المعلومات فى تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة فى الجمهورية الجديدة".

برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وأشاد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بجهود القطاع في تحقيق طموحات وتطلعات الدولة بالتزامن مع انطلاق الجمهورية الجديدة وسط تحديات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذى يشهده العالم فى مجالات الحوسبة والمعلوماتية.

وأضاف أن المؤتمر جاء فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الثورة الصناعية الرابعة وتطورات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، حيث تناول المؤتمر دور تكنولوجيا المعلومات فى النهوض بالمجتمع وتحسين جودة الحياة، كما تم مناقشة أحدث المستجدات العلمية فى هذا المجال، وآليات توظيفها فى خدمة قطاعات الدولة، عن طريق تحقيق الاستغلال الأمثل للتطورات المذهلة فى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور النميري علام عميد الكلية، أن المؤتمر استمر لمدة يومين، بمشاركة كليات الحاسبات بمختلف الجامعات المصرية، وبحضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين والخبراء من كافة الجهات المعنية بهذا الحدث، إلى جانب ممثلي الشركات العالمية فى هذا المجال.

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واضاف أن الجامعة شاركت بوفد طلابي تحت إشراف الدكتور حمدي حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واشار إلى أن الفعاليات ضمت عدد من الجلسات العلمية الحوارية التى ارتكزت على تبادل الآراء والأفكار حول اسهامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فى تحسين الأداء الإداري بمختلف أجهزة الدولة وفق معايير الكفاءة والمرونة والشفافية.

ومن الجدير بالذكر أنه فى ختام الفعاليات تم إهداء درع المؤتمر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة تقديراً لدعمه ورعايته لتنظيم المؤتمر، وقد تسلمه نيابه عنه الدكتور النميري علام.

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