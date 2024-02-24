28 ألف سيدة بالدقهلية تستفيد من خدمات "حقك تنظمي" بمرحلتها الأولى

أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 27679 سيدة على مستوى المحافظة منهن 21555 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

من جانبها أشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات هى "ميت غمر- المنصورة -- محلة دمنة -أجا -بلقاس - المطرية - الجمالية نبروه تمى الأمديد".

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة عملت على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات.

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