اجتماع مع مستثمري كوم أبوراضي ببني سويف لمناقشة متطلبات إنشاء منطقة الخدمات

عقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء سامي علام، اجتماعاُ اجتماعا لمناقشة إجراءات طرح منطقة خدمات بكوم أبوراضي الصناعية، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وحضر اللقاء دعاء هلال رئيس المنطقة، وسلمى فتحى مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، والدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية، وبعض مديري الإدارات المعنية بالديوان العام ومسؤولي مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالواسطى ووحدة الإيرادات.



وناقش الاجتماع الاشتراطات البنائية وكيفية وإجراءات الطرح والتعاقد واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع "نهاية الأسبوع الجاري" بحضور المستثمرين وأصحاب المشروعات بكوم أبوراضي، لمناقشة المساحات المطلوبة لإنشاء منطقة خدمات مركزية بالمنطقة الصناعية، وذلك ضمن خطة المحافظة للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل المعوقات والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بسرعة السير في إجراءات طرح منطقة الخدمات، خاصة منطقة المخازن ، للتيسير على المستثمرين ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات ، خاصة ملف الاستثمار الذي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وفق رؤية مصر 2030.