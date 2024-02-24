بمناسبة الذكرى الثانية لحرب أوكرانيا.. السفير الروسي لدى مصر يوجه رسالة للمصريين

​القي السفير الروسي لدي مصر، جيورجي بوريسنكو، كلمة اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الثانية لإطلاق العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس في أوكرانيا.



ووفق لبيان السفارة الروسية في القاهرة، قال بوريسنكو: "أيها الأصدقاء المصريون الأعزاء، في الأيام الأخيرة، أدلى العديد من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين بالتصريحات التي قالوا فيها أن يوم 24 فبراير يمثل مرور عامين على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، ولكنهم فقط "نسوا" أن يذكروا أن الحرب التي شنها النظام الإجرامي في كييف ضد الشعب الروسي بتحريض وبدعم من الغرب تستمر منذ عشر سنوات".

أشار السفير الروسي إلى أن العمليات القتالية في أوكرانيا لم تبدأ في عام 2022، ولكنها بدأت في عام 2014 عندما حاول النازيون الجدد الأوكرانيون مهاجمة شبه جزيرة القرم وبدأوا في قصف دونباس وأحرقوا مدنيين في مدينة أوديسا أحياء، وقتل الجلادون الدمويون لمدة 8 سنوات على التوالي النساء والأطفال دون عقاب ولامبالاة كاملة من القادة الغربيين، مثلما هو الحال الآن في قطاع غزة، حتى تدخلت روسيا في هذه الحرب لدفاع سكان دونباس.

وأضاف: “نحن نشن حربا دفاعية وعادلة. ونحن لا نطالب بما هو ملك للآخرين ولكننا ندافع عن أرض أجدادنا أو أراضي الشعب الروسي الموحد من المنحطين مثل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذين نسوا جذورهم وخانوا أسلافهم ويمتدحون شريرا مثل هتلر ويعملون بناء على أوامر من واشنطن التي تسلحهم وتدفعهم إلى جرائم جديدة، ويمكنهم ان يواصلوا في سفك الدماء لفترة طويلة، لكن ساعة القصاص ستأتي”.

وشدد السفير الروسي أن الاختبارات والصعبات لا تؤدي إلا إلى جعل روسيا أقوى، بما في ذلك ساعدتنا إلى حد كبير ما يقرب من 20 ألف عقوبات فرضت علينا في تعزيز قدراتنا العسكرية والصناعية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا، اللتان فرضتا هذه العقوبات تسببتا في حفز تطوير التقنيات الروسية وقدمتا لنا خدمة عظيمة وفي نفس الوقت أضرتا باقتصادهما على العكس من توقعاتهما.

وأضاف بوريسنكو: “لقد اضطر الغرب على نحو متزايد إلى الاعتراف بعجزه، وأن نفوذه في العالم يواصل في الانخفاض بشكل مطرد. علاوة على ذلك، فالغرب نفسه يشوه سمعته باستمرار بمعايير مزدوجة واضحة”.

وأوضح وأن سلوك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل المأساة الجديدة للشعب الفلسطيني هو مثال حي على ذلك.

وتابع: “على الرغم من تهديدات من قبل حلف الناتو، تواصل روسيا تحقيق مهام العملية العسكرية الخاصة بشكل منهجي، وأن الحق التاريخي مع روسيا، وأن أسلحتنا أفضل”.

وأكد الفير الروسي في القاهرة، أن الجيش الروسي قوي وذو خبرة، لافتا إلى أن الرعاع النازيين، الذين تحبهم الدول الغربية كثيرا لأنها صنعت النازية بأيدها، سيتم جرفهم بعيدا عن الأراضي الروسية.

وأشار إلى أنه يجب على الدول الغربية نفسها أن تعرف مكانها، وتتذكر أن أيام حكمها الاستعماري قد ولت.