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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الروسية بالقاهرة تعزّي أسر الطلاب المتوفين في حادث على الطريق الإقليمي

السفارة الروسية بالقاهرة
السفارة الروسية بالقاهرة

أعربت السفارة الروسية لدي مصر، اليوم الأربعاء، عن تعازيها الحارة لأسر طلاب الجامعة الروسية المصرية وجامعة بدر الذين توفوا صباح اليوم في حادث مروري.

وقالت السفارة الروسية في القاهرة في بيان لها: “تعرب السفارة الروسية في مصر عن خالص تعازيها لأسر طلاب الجامعة الروسية المصرية وجامعة بدر الذين توفوا نتيجة للحادث المروري صباح اليوم”. 

وتمنت السفارة الروسية الشفاء العاجل للمصابين في الحادث، قائله: “نحن نحزن مع أصدقائنا المصريين.. اللهم آمين”.

ومن جدير بالذكر، أن حادث التصادم وقع بين الأتوبيس الخاص وسيارة نقل، على طريق (جنيفة - الروبيكي) في اتجاه السويس على الطريق الإقليمي، وأسفر عن وفاة السائق و5 طلاب وإصابة 12 طالبًا من الجامعتين.

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