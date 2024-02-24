أمريكية تزعم إصابتها بفيروس جديد بعد سلبية فحص كورونا.. تفاصيل

ادعت امرأة أمريكية على تيك توك، مستخدمة لقب @rebelworldd، إصابتها بفيروس غامض غير معروف لمدة ثلاثة أسابيع رغم سلبية فحصها لفيروس كورونا.

وزعمت أن طبيبها شخصها بهذا الفيروس الجديد، مشيرة إلى انتشاره في الولايات المتحدة وإصابة الطبيب نفسه به.

لم تقدم المرأة أي دليل رسمي يدعم ادعاءاتها سوى مقاطع فيديو على تيك توك يوثق تجربتها مع المرض.

إلا أنها ذكرت زياراتها لثلاثة أطباء مختلفين وإجراء عدة فحوصات لكورونا جاءت جميعها سلبية.

ونقلت عن الطبيب الثالث قوله "أنتِ لا تعانين من كوفيد، لديكِ فيروس جديد ينتشر حالياً"، مضيفة أن الطبيب نفسه أشار إلى إصابته بالفيروس ذاته.

رغم افتقار الادعاء لأدلة مؤكدة، أبدى بعض المعلقين على مقطع الفيديو موافقتهم عليها، حيث كتب أحدهم "أصبت بكوفيد نهاية ديسمبر ثم أُصبت بهذا الفيروس الغامض بعد ثلاثة أسابيع من التعافي تماماً"